Lizbeth Rodríguez ataca sin piedad a Juan de Dios Pantoja

Luego del escándalo por la filtración de unos videos íntimos, Juan de Dios Pantoja dio a conocer a su millones de seguidores que Kimberly Loaiza, había terminado su relación amorosa con él. Ante todo lo que ha estado viviendo en los últimos días, el youtuber y cantante lanzó la canción "Error".

"He fallado tengo que admitirlo, he lastimado a los que me han querido, sé que me equivoqué", dice Juan de Dios Pantoja en una parte de la canción. En el video musical que acompaña dicho tema, el youtuber se muestra muy vulnerable y complacido, incluso sale llorando.

Para la también youtuber Lizbeth Rodríguez esas lágrimas de Juan de Dios Pantoja son falsas. En su cuenta de Twitter la ex "Chica Badabun" aseguró que el cantante solo está actuando. "Clases de actuación fáciles para ti en 5 minutos. Si quieres 'intentar llorar' no parpadees (a ver si te salen lágrimas), ve directo a la luz por tiempo prolongado, pícate los ojos".

Lizbeth Rodríguez asimismo mencionó que Juan de Dios Pantoja está aprovechando todo esto, como una estrategia para aumentar sus números.

Weiiii el plagio más rápido del mundo!!! �� ��#demasiadacoincidencia — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) May 1, 2020

Juan de Dios Pantoja súplica a Kimberly Loaiza

Anteriormente en un video que publicó en su canal de YouTube, Juan de Dios Pantoja suplicó por el perdón de Kimberly Loaiza.

Amor sé que vas a ver esto, ya te lo dije en persona, pero por favor perdóname.

"Entiéndelo, no puedo borrar algo que hice en el pasado, me arrepiento mucho, voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente, voy a hacer todo lo que tu me digas, lo juro, no te voy a ocultar nada", manifestó Juan de Dios Pantoja, quien además le dijo a Kimberly Loaiza que si regresa con él, no tendrá contraseña para ninguna de sus redes sociales.

Quiero luchar por ti, quiero luchar por mi hija, se puede cambiar por amor y yo te lo he demostrado, yo he cambiado mucho a lo largo de nuestra relación.

