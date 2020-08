Lizbeth Rodríguez baila tubo de manera muy atrevida en las calles de Tijuana

Cuando se trata de locura Lizbeth Rodríguez es la mujer indicada para causar estragos en donde sea y es que ella misma ha comentado en sus redes sociales que no le importa lo que comenten de ella desde que inició en Badabun, es por eso que los haters comenzaron a llegar poco a poco a su vida, pero ella ya sabe como lidiar con ellos, y sus fuertes ataques.

Hace unas horas la también youtuber Lizbeth Rodríguez decidió hacer otra de sus locuras y las hizo en las calles de Tijuana, se trata de un baile que hizo en pleno centro para dar a conocer un poco más a su personaje de La Natashas, un personaje muy atrevido en todos los sentidos, desde su manera de bailar, hasta su manera de vestir con la cual se ha ganado todo tipo de reacciones.

En dicho video Lizbeth Rodríguez alcanzó más de 30 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se miraba demasiado intrepida con su personaje y es que como se dijo anteriormente su vestuario llama mucho la atención debido a que es muyy colorido, además algunos aseguran que el outfit es muy ochentero, pero eso no fue todo, ya que en pleno centro de Tijuana la joven se agarró de un tubo para hacer movimientos muy sexys a la vista de todos causando la locura total.

"Ahora las ridiculeces que tienes que hacer", "Páreses Gloria Trevi no Thalia", "Yo tengo unos leggings parecidos a esos", "Me encanta que te vale si te está viendo medio mundo, tu siempre con toda la actitud", "Excelente lizbetbrodriguesoficial te miras super", "No sabe qie hacer por llamar la atención ya está loca", "Gracias por volver a ser tu, ya me estabas callando mal de andar entre tanta polemica tu manera de ser tan divertida hizo que te siguiera desde tus primeros videos, pliz se solo tú", le escribieron por el video a Lizbeth Rodríguez donde alcanzó más de 30 mil reproducciones.