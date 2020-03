Lizbeth Rodríguez causa terror a sus fans con foto en los Spotify Awards

En el cuadro del festejo de los primeros Spotify Awards México en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, muchas páginas se dedicaron a compartir imágenes de los artistas durante el evento y hubo una que llamó mucho la atención de los internautas.

La página de Instagram Eliot Media compartió una fotografía de Lizbeth Rodríguez durante su paso por la alfombra verde del evento y, de acuerdo con algunos usuarios de Internet, su mirada, su rostro y su expresión en general les causó un gran temor.

Que cara parece que quiere asesinar a el o la camarograf@", "La hermana buena del payaso It", "JSJSJS el ayuwoky", "Me dió medio", "me dió miedo la cara de la Lizbeth", "Da un poco de miedo", fueron algunos de los comentarios que hiceron.