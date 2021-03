Lizbeth Rodríguez con foto artística celebra el Día de la Mujer

Lizbeth Rodríguez de 26 años de edad hizo un fuerte llamado, no solo a las mujeres, sino también a las autoridades por el Día de la Mujer, donde compartió una imagen en la que posó como Dios la trajo al mundo pero con varios mensajes.

En la foto se puede ver a Lizbeth Rodríguez con varios mensajes en su cuerpo, entre los que destacan varias ofensas lanzadas a la mujer, incluso tapó su boca como sinónimo de silencio para las mujeres que viven calladas ante los abusos.

Las mujeres estamos en lucha! Ya se escuchan nuestras voces!!!#8m #8m2021 #diadelamujer #mujer, escribió Lizbeth Rodríguez en la foto donde decidió celebrar el Día de la Mujer a su manera.

Más de 240 mil likes logró Lizbeth Rodríguez en la foto, además de varios comentarios de todo tipo tanto de haters, como de verdaderos fans de la youtuber que siempre da de que hablar en sus publicaciones.

"Pues es que mija también por tus cosas te llevas a mujeres entre las patas y no quieres que se te diga algo", "Bby, te hiciste el pcr? (Se que no es el tema de la publicación, pero me quedé preocupada por ti)", le escriben a Lizbeth Rodríguez en Instagram.

Lizbeth Rodríguez se dejó ver como Dios la trajo al mundo/Instagram

Los ataques que recibe

Y es que para quienes no lo saben Lizbeth Rodríguez ha sufrido diversos ataques en redes sociales desde que se hizo famosa por el canal de Badabun, donde era conductora de Exponiendo Infieles, donde se ganó varios enemigos.

Otra de las cosas por las que Lizbeth Rodríguez alza la voz es porque como figura pública quiere ser escuchada por las autoridades las cuales muchas veces ignoran diversos casos, por lo que la influencer les dio con todo ante la imagen.

Cabe mencionar que Lizbeth Rodríguez a pesar del hate que recibe nunca se da por vencida y sigue adelante, pues ella misma ha dicho que se acostumbró a los ataques que recibe en especial cuando se meten con su trabajo.

