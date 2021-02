Lizbeth Rodríguez con vestido blanco chiquito revienta las redes

Lizbeth Rodríguez de 26 años desató la locura en redes sociales, esto después de aparecer con un vestido blanco con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la chica, quien sabe muy bien que outfits y colores le sientan bien, por lo que más de uno de sus millones de seguidores le hicieron saber que pocas mujeres se ven igual de coquetas que la famosa chica de Exponiendo Infieles.

Más de 190 mil likes logró Lizbeth Rodríguez en la foto, donde aparece posando muy coqueta con el vestido a media rodilla el cual hizo que se mirara demasiado acinturada, por lo cual sus atributos de la parte de arriba hizo que se notaran cada vez más y más dejando en claro que cuerpo es lo que le sobra a la conductora quien sabe brillar muy bien en cualquier foto que se tome, pero con esta causó sensación extrema, pues se miraba radiante de acuerdo con los internautas.

"Amo verte feliz, me haces feliz verte feliz!! Sabías?", "Me encanta tu estilo", "Que sentirá que Lizbeth te siga? No pasara, pero bueno", "Soy tu fan desde Dallas tengo 17 años y te ando apoyando en la buenas y en las malas y quiero que vengas en mi cumpleaños", "Sigo esperando a que me llegue una notificación de que me contestas", le escriben a Lizbeth Rodríguez en Instagram.

Para quienes no lo saben del todo, el cuerpazo de Lizbeth Rodríguez supuestamente es gracias a las cirugías estéticas, aunque ella nunca ha confesado nada, los cambios físicos que ha logrado la ex animadora de Badabun son muy evidentes, empezando por un levantamiento de pechos, por si fuera poco cuando la chica se ha tomado fotos en traje de baño de inmediato paraliza las redes.

A pesar de que Lizbeth Rodríguez no forma parte de ninguna empresa en estos momentos, ella se ha encargado de hacer sus propios proyectos, desde asuntos relacionados con Exponiendo Infieles, hasta videos de Tik Tok, ella no se cansa de trabajar en ningún momento, es por eso que se ha ganado la admiración de millones, pues es una joven que siempre lucha por sus sueños.

Los proyectos más recientes de Lizbeth Rodríguez han sido con la modelo Celia Lora, quien se ha convertido en su mejor amiga, pero eso no es todo, pues es tanta la amistad entre las dos chicas, que se han encargado de realizar juegos extremos para sus fans entre los cuales destacó un apasionado beso que se dieron hace poco causando cientos de reacciones por parte de sus seguidores.

Llzbeth Rodríguez también ha sido parte de varias entrevistas una de ellas que dio mucho de que hablar fue la que le hizo Celia Lora, pues ambas compartieron algunos secretos de su intimidad, además hablaron un poco sobre como han sido en sus relaciones pasadas, pero lejos de agarrar seriedad las dos influencers se divirtieron como nunca.

Como cualquier celebridad de redes sociales Lizbeth Rodríguez tiene muchos haters quienes han cuestionado la manera de actuar de la joven originaria de Tijuana, pues son varios los escándalos que ha protagonizado en su carrera, por lo cual le han llovido críticas de todo tipo, pero hay una en especial que la convirtió en tendencia.

Lizbeth Rodríguez con vestido blanco desata las redes/Instagram

Resulta que Lizbeth Rodríguez dio a conocer que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a Kimberly Loaiza, lo que ocasionó una guerra en Twitter entre ambos famosos, pero la más afectada fue la chica a quien tacharon de querer destruir una familia, pero los fans de ella de inmediato la defendieron.

