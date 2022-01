Lizbeth Rodríguez criticada por dejarse dar tremenda cachetada de parte de su hijo

Lizbeth Rodríguez de 27 años de edad fue severamente criticada en redes sociales y todo porque su hijo le dio una cachetada la cual se debió a un trend muy popular entre los jóvenes donde dicen que probabilidad hay de hacer dicha acción, por lo que una cachetada fue parte del reto el cual perdió la chica.

En el video se puede ver a Lizbeth Rodríguez junto a su hijo quien ganó el reto para después darle una cachetada a su mamá lo que causó todo tipo de reacciones en redes sociales pues no a todos les pareció dicha falta de respeto, por lo que aconsejaron a la youtuber que no haga esos juegos con el menor, pues podría volverse costumbre.

"A mí me daría pena y miedo tocar a mi madre", "Tienes un niño precioso, pero deberías enseñarle que a las mujeres no se le toca ni de broma. Y más la cara se respeta", "Que muy mal no lo hagas golpee a la mamá no es juego. Después muy mal acostumbre. Chutaaa", "Mejor no digo nada con respecto a esta publicación, después me acusan de ser machista, racista, golpista", escriben las redes.

Aunque algunos fans de Lizbeth Rodríguez aseguran que solo se trata de contenido para sus redes sociales, el debate se volvió intenso, pues aun así consideran que este tipo de juegos se puede volver algo común, por lo que prefieren que hagan otro tipo de videos.

Recordemos que la influencer siempre ha estado en la polémica debido a que ha estado en varias situaciones que han arriesgado su imagen, incluso ha tenido problemas con otros youtubers como el pleito viral que tuvo con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza en el pasado, donde la joven expuso una supuesta infidelidad por parte del también cantante.

Dichas situaciones también han beneficiado un poco su canal, pues se han suscrito más usuarios a su canal, aunque la celebridad de las redes ha tenido que salir a dar la cara cuando se mete en problemas.

Actualmente, se encuentra muy feliz siendo una de las creadoras de contenido más seguidas en Instagram con poca más de once millones de seguidores y espera seguir creciendo.

