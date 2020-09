Lizbeth Rodríguez criticada por su notorio aumento de peso

Lizbeth Rodríguez de 26 años es otra de las celebridades que se ha descuidado un poco debido a la pandemia y es que sus seguidores se lo hicieron saber por medio de Instagram, pues comenzaron a ver las fotos que ha compartido últimamente donde se le ve muy quitada de la pena enseñando su figura.

Y es que a Lizbeth Rodríguez loriginaria de Tijuana, las criticas ya la tienen sin cuidado, pues ella ha sufrido ataques de parte de los haters desde que la vimos en Exponiendo Infieles de la mano de Badabun, empresa que la hizo crecer de la noche a la mañana, pues hoy en día es una de las youtubers más populares del momento.

En una de las fotos donde Lizbeth Rodríguez fue criticada por su apariencia, es donde aparece disfrazada de sirena, ya que a ella le encanta caracterizarse de personajes, pues ella se divierte mucho con eso, aunque a los haters no les gusta para nada su buen humor.

"Volvió donde pertenecía con los animales", "Parece una foca no sirena", "Que Bonito Marranito", "Qué onda con esta DOÑA, ya estás vieja Lizbeth agarra el royo TE VEZ Ridícula", "Huy hasta se me antojo un tamal mal amarrado con su champurrado", "Bonita sigue así que no te importe los comentarios malos", fueron algunos de los comentarios que recibió Lizbeth Rodríguez.

Aunque muchos de los haters no lo crean, Lizbeth Rodríguez, tiene muchos fans que la apoyan y no solo tiene personas criticándola, pues consideran que tiene mucho talento para pertenecer al mundo de los youtubers, pues no por nada se ha convertido en una youtuber con millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Por esta foto criticaron a Lizbeth Rodríguez/Instagram

"Jajaja puro hater, tu se feliz y disfruta lo que tienes y lo que eres, todos te critica y dicen puras pen...das que ni al caso, cada quien es feliz a su manera, #viveydejavivir cuando todos los que critiquemos seamos perfectos y no imperfectos entonces si, mientras que digan lo que quieran y que a ti se te resbale @lizbethrodriguezoficial besos", "Si dices que es hermosa, está bien, mi comentario no le quita nada de lo que ella tiene. Y por cierto, querida yo me quiero mucho, yo no quiero nada de ella, ni siquiera una pizca, no quiero nada ni ser nada. Amiga no desees ser alguien más, quiérete cómo eres", fueron los comentarios con los que defendieron a Lizbeth Rodríguez.

Recordemos que en una ocasión los internautas llamaban caballo a Lizbeth Rodríguez, por lo que ella decidió hacerles caso y se transformó en uno, dejándole bien claro a sus haters que las cosas negativas las usa para sacarles provecho.

Algo que les molesta demasiado a los haters, es que ella tiene una linda relación con su novio, Esteban Villagómez, a quien presume en todo momento en sus redes, pero muchos desean que termine, esto como venganza del pleito que ocasionó con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja hace unos meses, donde terminaron separandose por un tiempo.

Aunque Lizbeth Rodríguez jamás le pidió perdón a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, siguió burlándose de ellos, por medio de su Twitter, donde varias veces se convirtió en tendencia por las indirectas que les mandaba a los jukilop.

Cabe mencionar que Lizbeth Rodríguez, sigue trabajando en su canal de YouTube, donde ahora ella tiene un programa muy parecido al de Exponiendo Infieles, aunque se dice que este es mucho más real que el que hizo anteriormente en Badabun, pues se dijo que el antiguo proyecto era armado.