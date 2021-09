Lizbeth Rodríguez debe miles de pesos en Coppel y pide un convenio

Lizbeth Rodríguez de 27 años de edad sigue dando de que hablar en redes sociales y es que hace poco fue a la tienda departamental en Coppel donde la cajera la asustó con la cantidad que debía.

Y es que al parecer la youtuber mexicana dejó una cuenta sin saldar desde hace años por lo cual la cantidad asciende a poco más de 40 mil pesos, es por eso que pidió un convenio.

Como era de esperarse los fans de Lizbeth Rodríguez de inmediato reaccionaron por la enorme deuda que la dejó con el ojo cuadrado, ya que no abonaba desde el 2016.

Aunque no se sabe que producto o préstamo adquirió la también influencer al parecer iba dispuesta a liquidar, aunque no se sabe en qué paró la historia.

"Pues si debes, paga. No es gracioso presumir que debes desde hace años", "Adulto , irresponsable si no puedes pagar solamente no lo pidas y ya", le escriben a la chica.

Para quienes no lo saben Lizbeth Rodríguez no solo es una chica divertida, también tiene su lado sexy y lo presume con tangas o vestidos con los cuales se mira muy bien.

Cabe mencionar que la mujer también ha causado polémica no solo por exponer a infieles, sino por las batallas que ha tenido con otros youtubers en el pasado.