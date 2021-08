Lizbeth Rodríguez debuta en la música con 'Mala' roast con el que responde con todo a sus haters

México. Casi tres años han pasado desde que Lizbeth Rodríguez inició en el hoy tan codiciado mundo de las redes sociales. Desde entonces, sus perfiles suman casi 50 millones de seguidores. Destaca en Facebook con más de 17 millones de followers. Llegar a esas cifras y mantenerlas no es cualquiera cosa, y la también actriz y conductora, nacida el 22 de mayo de 1994 en Tijuana, Baja California ha encontrado la clave para tener un público pendiente de su contenido.

Seguro se ha topado con alguno de sus videos de la sección, Exponiendo infieles, como se llamaba cuando laboraba para Badabun, o solamente Infieles ahora en su faceta como creadora independiente. Habrá quienes sepan sobre las polémicas en las que ha estado o sus múltiples participaciones en programas.

Por las polémicas precisamente, Lizbeth ha decidido, después de la insistencia de sus seguidores, echar leña al fuego y responder con su Roast Yourself Challenge (reto en que un influencer interpreta una canción en base a los comentarios negativos que hacen de sí, una especie de contestación para sus haters).

Mala es el título del roast yourself que Lizbeth Rodríguez estrenó el 5 de agosto en su canal de YouTube, Facebook, Spotify e iTunes, y además, próximamente estrenará la coreografía completa. El videoclip expone controversiales temas que van desde quienes la juzgan como la ‘mala’ del cuento, y hasta presuntos comportamientos preocupantes de uno de sus excolegas (Juan de Dios Pantoja, aunque no menciona su nombre en la canción).

De este lanzamiento, con el que Rodríguez dio paso al canto, habla en entrevista telefónica con EL DEBATE.

Estamos muy emocionados. Fue un proyecto al que le pusimos muchísimo amor. Colaboramos con gente talentosísima (como Kid Gallo, Alan Núñez y Pedro Tapia). (Es emocionante) Ver ya plasmado el resultado de un proyecto, además de que la gente ya lo estaba pidiendo desde hace algún tiempo. Es un challenge que han hecho muchísimos creadores, entonces, era justo y necesario que sacáramos el roast, y la verdad la gente está bien emocionada, y los comentarios son bien lindos”, afirma Rodríguez.

Dice que si algún día decidiera hacer música sería rap, pero primero tomaría clases de canto, y que en esta primera experiencia se sintió emocionada, porque fue divertida y fascinante.



Sin temor a las reacciones.

Acepta que se involucró en todos los aspectos posibles del roast, incluyendo la composición de la letra. Explica que para prepararse para el videoclip tomó tres meses clases de baile y acondicionamiento, lo que se ha visto reflejado en su figura.

Lizbeth Rodríguez luce su figura con sexy outfits en el videoclip oficial de su Roast Yourself Challenge 'Mala/ Foto: Instagram lizbethrodriguezoficial.

Pero sin duda reconoce que el morbo tras su canción, así como las reacciones tampoco le quitan el sueño.

Uno nunca sabe cómo van a terminar las cosas, pero yo lo estoy haciendo como un gusto personal, una aventura, sin esperar nada, simplemente era trabajar y hacer un proyecto juntos. No he estado pendiente de si alguien (de los influencers señalados) dijo u opinó, lo único que he visto son los comentarios en las plataformas donde se publicó el tema. Nunca me he caracterizado por ser una persona que vive pendiente del qué dirán o buscar esa aprobación, aquí trabajamos todos los días y damos lo mejor.”

Va por más infieles y página web.

La youtuber confirma que va a revisar los celulares de más infieles y que visitará próximamente Puebla, Tepic, Guanajuato, Yucatán y Morelia para grabar Infieles, que cada semana estrena dos videos en sus redes sociales oficiales.

En cuanto a visitar Sinaloa a grabar la mencionada sección, Rodríguez confiesa en tono juguetón, “me da miedo, me da miedo”.

En tantos capítulos que ha filmado acepta que se ha topado con toda clase de situaciones, e incluso ha tenido que abstenerse de incluir ciertos fragmentos de contenido, porque algunos de los expuestos han reaccionado violentamente.

"Trabajar con las emociones humanas es muy complejo", apuntó.

Ante esas limitantes en redes para cierto contenido afirma que ella y su equipo están buscando hacer una página web en la que puedan subir directamente sus producciones sin tener que encontrarse con la censura o reglas de algunas redes.

Sobreviviendo a críticas.

Lizbeth destaca que las redes son una herramienta muy importante, pero también implican gran responsabilidad, principalmente por el hate que pueden incluir. Sobre cómo tolerar tantas críticas y estar tan expuesto, dice que depende de la personalidad de cada creador o figura pública.

Si algo he aprendido estos tres años es que siento que todo lo que pasa en internet es falso, como que no nos podemos dejar ir por eso, porque al final del día, una persona es muy valiente detrás de una pantalla. Te pueden decir mil cosas detrás de una pantalla, pero si te encuentran en la calle jamás te van a decir nada. Entonces, ¿cómo me voy a dejar afectar por algo que no creo?... Aquí lo preocupante es cuando todo ese bullying está siendo hacia niños, jóvenes y personas con baja autoestima, porque ahí sí podría significar problemas. Por eso, como creadores de contenido tenemos una gran responsabilidad de cuidar lo que decimos, porque puede repercutir”, asegura.

No obstante, nada la detiene y pese a los altibajos, la influencer asegura que no cambiaría nada de lo que ha hecho en este tiempo como creadora de contenido y que si cometió errores o no, de ello ha aprendido, ha buscado el lado positivo y trabajado arduamente, siempre motivada por su hijo Eros, quien afirma es su motor. Por cierto el pequeño de tan solo 4 años de edad ya está experimentando curiosidad por las redes sociales e incluso ya le pidió le abra su canal de YouTube, aunque eso es algo que tendrá que esperar, porque a decir de su mamá aún es pequeño para conocer , al igual que sus seguidores y su propio equipo de trabajo.