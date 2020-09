México. Lizbeth Rodríguez desata fuertes críticas entre sus fans tras mostrar su nuevo look. A la guapa modelo y conductora esta vez no le salen las cosas como esperaba, y es que tras hacerse un cambio de imagen para complacerse y hacer lo mismo a sus seguidores, muchos de estos no reaccionan a favor.

El nuevo look de Lizbeth Rodríguez, exconductora de Exponiendo infieles, programa de YouTube, no fue del agrado de muchos internautas, incluso de sus mismos fans y a través de redes sociales se lo hacen saber.