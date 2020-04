Lizbeth Rodríguez entre lágrimas le pide perdón a Kenia Os

Lizbeth Rodríguez al parecer no pudo con la polémica que desató después de acusar a Juan de Dios Pantoja de infiel por lo que dicho problema llevó a disculparse con Kenia Os pues en el pasado se dijo ser parte del equipo Jukilop.

Resulta que Lizbeth dejó en claro que cuando era parte de Badabun fue manipulada varias veces, ya que tenía que acatar ordenes, durante ese tiempo fue el pleito de Kenia Os con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza quienes la acusaron de robamaridos.

Pero al Lizbeth se dio cuenta de que en un momento pudo destruir la carrera de Kenia por formar partido con los Jukiloo por lo que decidió pedirle perdón a Os, e incluso a la mujer que fue pareja del actual novio de la kenini.

"Lo siento mucho Kenia la verdad no es que me siento muy mal yo sé que ya nos hemos visto y hasta ahorita me cayó el veinte te lo prometo no lo había pensado en cuanto pudiera eso afectar en cuanto me estaba metiendo en la vida de alguien que ni conocía, ni que onda y me quiero disculpar, quiero pedir perdón", dijo Lizbeth en su en vivo.

Tras la declaración de Lizbeth de inmediato Kenia le respondió y le dijo que para ella todo quedó en el pasado.

"Liz como ya te lo dije, yo eso lo dejé en el pasado, no guardo rencores con nadie. Yo más que nadie sé que el internet es un mundo muy difícil, pero solo el tiempo es el dueño de la verdad, lo importante es avanzar y aprender de los errores", dice parte del mensaje de Kenia hacia Lizbeth.

