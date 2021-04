Lizbeth Rodríguez es otra con nuevo cuerpo en outfit blanco

Lizbeth Rodríguez de 26 años de edad luce completamente diferente en estos momentos y es que su figura se ve muy diferente con su más reciente publicación.

Con un outfit blanco la conductora de Exponiendo Infieles, subió una foto con un outfit en color blanco con el que se le ve un físico más impresionante que nunca, pues sus fans se lo hicieron saber en redes.

Al parecer Lizbeth Rodríguez se encuentra en estos momentos en Veracruz, donde le preguntó a sus fans donde sería bueno buscar infieles.

Veracruz tiene un no sé qué, que qué se yo, que ME ENCANTA!!! A dónde más debería de ir a exponer infieles?!, escribe Lizbeth Rodríguez.

Y es que para quienes no lo saben la también modelo originaria de Tijuana no ha dejado de trabajar a pesar de ya no formar parte de Badabun.

Por si fuera poco la famosa aprovecha el tiempo de una manera muy divertida pues le encanta jugar con los looks algo que presume con sus fieles fans.

Cabe mencionar que Lizbeth Rodríguez además de ser una chica muy popular, también tiene su lado polémico el cual le ha creado más fama para su carrera.