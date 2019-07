Lizbeth Rodríguez escribe un tierno mensaje para Kima

Todo ha sido ternura, felicidad y festejo ante el nacimiento de Kima Pantoja Loaiza, la hija de los influencers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, la bebé ha sacado el lado tierno de muchos youtubers y muchos usuarios de internet.

El pasado 12 de julio nació la primera hija de Kimberly y Juan de Dios y los padres hicieron saberlo a sus seguidores de inmediato, Kimberly Loaiza publicó en instagram una fotografía con Kima.

En la fotografía se aprecia a Kimberly Loaiza cargando a Kima, su primer bebé, Kim se muestra al natural ante la cámara del celular, compartiendo su alegría y un emotivo mensaje para su bebita.

12 de julio el día que jamas olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella, solo quiero que sepan todos que KIMA es lo mejor que me ha pasado en la vida. �� agregó al pie de foto Kim.