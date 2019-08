Lizbeth Rodríguez expuesta salen a la luz fotos de supuesto embarazo

El nombre de Lizbeth Rodríguez de nuevo está dando de que hablar pues comenzó a circular un rumor sobre la vida secreta de la conductora y se trata de un posible hijo que tiene bajo el anonimato ya que no quiere que se sepa de él.

Resulta que un canal de espectáculos dijo que Lizbeth tenían un hijo pero por cuestiones de seguridad lo escondía, incluso salieron a la luz varias fotos de la famosa con algunos meses de embarazo y hasta el baby shower de la influencer salió a la luz.

Y es que como todos saben algunas de las razones por las Rodríguez pudiera estar ocultando a su bebé sería por los haters que siempre la atacan desde que comenzó a conducir el programa, Exponiendo infieles el cual le dio gran popularidad desde el primer programa.

Mientras tanto algunos de sus fans decidieron opinar sobre las fotos de la mujer y muchos mostraron su apoyo, asegurando que no tiene nada de malo tener un hijo, mucho menos en el mundo del entretenimiento.

Esta muy precioso no tiene nada de malo que lo oculte al contrario esta mejor", "Y que tiene de malo que tenga un hijo", "Si que tiene de malo que ella tenga un hijo", le escribieron a Lizbeth.

Por si fuera poco Lizbeth no ha dicho nada al respecto pues se encuentra con mucho trabajo además de reponerse de una ruptura amorosa ya que como todos saben terminó con el youtuber Tavo Betancourt.

“Es tanta la distancia y tantas las fechas importantes en las que no hemos podido coincidir físicamente que consideramos que no es justo estar esperando por alguien, que aunque no amemos, no va a poder darnos ese brazo que necesitamos”, fue lo que expresó Lizbeth Rodríguez después de terminar.

Cabe mencionar que como se dijo en un principio Lizbeth siempre ha tenido que lidiar con los haters por lo que hizo un video hace unos días para enfentarlos personalmente y preguntarles porque tanto su odio hacia ella.

