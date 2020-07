Lizbeth Rodríguez hace homenaje a La Bebeshita disfrazada de sirenita

Lizbeth Rodríguez rindió un homenaje a la famosa Bebeshita disfrazándose de sirenita, ya que en 2018 la crítica de Enamorándonos se disfrazó en una edición del programa para lucir sus curvas las cuales ha logrado gracias a las cirugías estéticas, pues ella mismo ha dicho que se ha sometido a operaciones para verse espectacular, por su parte Lizbeth Rodríguez también ha recurrido a ellas dejando a todos sin habla, ya que se ve demasiado bien de acuerdo con sus seguidores, quienes le escriben varios piropos en redes sociales.

Volviendo con Lizbeth Rodríguez la foto alcanzó más de 400 mil likes, donde se puede ver a la exconductora de Badabun posando sobre una roca con una diadema parecida a una especie de coral, pero con un toque más estético, mientras que el maquillaje resaltó mucho su rostro, ya que le pusieron varios cristales, con los cuales dio un efecto muy parecido al de las famosas sirenas de los cuentos de hadas, su outfit también dio mucho de que hablar, pues contrario a La Bebeshita al parecer a ella sí le colocaron la cola de una sirena, por lo que parece imposible que se pudiera trasladar por si sola a las secciones de fotos.

No tengo miedo de las profundidades; lo que temo es la vida superficial..., escribió Lizbeth Rodríguez, quien cada vez es más profunda a la hora de publicar una foto, donde deja en claro que no le tiene miedo a los ataques de los haters que recibe a diario, mucho menos los problemas que tiene con otros youtubers.

Mientras tanto sus fans la bombardearon con más de 18 mil comentarios en los cuales en su mayoría le hicieron saber a la también influencer que es increíble, por lo que admiran su trabajo desde que se dio a conocer en Exponiendo infieles hace varios años.

"En serio Liz como lo haces cual es el secreto para que se vea bella divina espectacular con lo que se vista o maquille es más hasta sin maquillaje se ve super... definitivamente la actitud lo es todo", "Me encantaría que fueras Ariel y yo tu príncipe", "Que linda la humildad de Lizbeth a pesar de todo lo que ha pasado y a pesar de sus críticas. Me parece super lindo que ella le responde de una Manera muy linda a sus haters", Porque tanto hate, yo creo que es una buena persona aunque no la conozca en el fondo", le escribieron a Lizbeth Rodríguez.

Fue a finales del 2018 época en la que Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita se integró como especialista en el programa Enamorándonos, es por eso que todos los días acudía con diseños muy extravagantes, uno de ellos fue de sirenita dorada.

Resulta que la también cantante llegó con una cabellera totalmente rozada al foro del vespertino, además de un maquillaje mucho más discreto que el de Lizbeth Rodríguez, mientras que su outfit era en color dorado con una red negra en la parte de abajo, la cual llegaba hasta la cola de sirena con el que deslumbró a algunos de sus fans.

Como era de esperarse La Bebeshita también recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fans y los no tan fans, pues al igual que Lizbeth Rodríguez tiene varios haters en redes sociales pero al igual que su colega ha sabido manejar los ataques que recibe.

"Ya que está tan operada, que se opere la cara, está súper fea", "Vuélvete ah operar Dani ya no tienes cintura y tus pechos ya se cayeron no te moleste solo q me encanta cuando te óperas y búscate un novio", "No eres sirena, eres ballena".