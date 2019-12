Lizbeth Rodríguez, la Chica Badabun, se queda sin trabajo (VIDEO)

México.- Tras la polémica que envuelve al famoso canal de YouTube, Badabum y los youtubers Kim Shantal, Alex Flores, Queen Buenrostro, Dani Alfaro, Kevin Achutegui y Denis y Andrea Zuñiga salió a la luz una nueva noticia, Lizbeth Rodríguez, la 'Chica Badabun', se queda sin trabajo.

Todo se deriva de las denuncias que supuestamente estos youtubers sufrían de abusos por parte de quién era el CEO de la empresa.

Sin embargo Lizbeth Rodríguez, quien, hasta el momento todavía es parte de Badabun, recientemente admitió que se quedó sin trabajo.

A través de un video que rápidamente se volvió viral, que la Chica Badabun admitió que se quedó sin trabajo.

En dicho video se puede ver a un grupo de exempleados de Badabun se están manifestando afuera de las instalaciones de la empresa, entre ellos Lizbeth Rodríguez.

En el lugar, una persona se percata que Lizbeth se encuentra entre los presentes por lo que le pide que le revise su teléfono, pues ella necesita un empleo y dinero, por lo que La Chica Badabun no se queda callada y entre risas le contesta: “¡Ay amigo! ¿Que no ves que yo también ya me quedé sin empleo?”.

Pese al video que ha circulado en las redes sociales, Lizbeth no manifestó nada más.

Debido a la polémica que ha generado este video, La Chica Badabun prefirió hablar de este tema en su Stories de Instagram en donde indicó que intentó hacer un video para hablar de la situación, sin embargo, prefiere responder las preguntas que sus fans le hagan, las cuales ira contestando a través de un video.