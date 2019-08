Lizbeth Rodríguez muestra al mundo entero a su hijo

Lizbeth Rodríguez rompió el silencio y mostró en su canal de YouTube una de las incógnitas más grandes de su carrera, se trata de su hijo a quien jamás mostró en sus videos o redes sociales, pues su finalidad era protegerlo, es por eso que jamás habló de él.

"Les presentó al hombre de mi vida", fue el video titulado con el cual la conductora de Exponiendo infieles, dio detalles sobre su hijo a quien tomó por sorpresa a todos, pues nadie se imaginó que en realidad Lizbeth tiene un niño.

"Hacía mucho tiempo que quería hablar con ustedes al respecto por alguna u otra razón no me había sentido lista, pero ya estoy lista amigos ya quiero compartir esto que es muy importante para mí con todos ustedes pues aquí les va mi mayor secreto...", dijo Lizbeth al principio.

Por si fuera poco la mujer dejó bien claro que la única razón por la que no dijo nada del pequeño fue por los ataques que recibe a diario Lizbeth, pues no quería que el menor se expusiera a las burlas que ella recibe cada que publica una foto o video en Instagram.

"Soy mamá tengo un hermosísimo hijo de dos años, va a cumplir tres años en diciembre y lo mantuve oculto porque de verdad si ustedes ya son mamás o papás me van a entender perfectamente y si algún día los quieren tener en ese momento me van a entender, cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos...", dijo Lizbeth.

Recordemos que Lizbeth al parecer fue descubierta en redes sociales cuando comenzaron a salir a la luz varias fotos de la conductora embarazada y con un bebé en brazo por lo que los rumores comenzaron a sonarse muy fuerte.

Mientras tanto sus fans la apoyaron y la felicitaron por mostrar al menor.

"Pues eres una persona valiente y es tu derecho si quieres hablar de tu familia o no, te respeto saludos,Dios te bendiga Liz y a tu hermosa familia", le escrisbieron a Liz.

Más noticias