Lizbeth Rodríguez muestra que su amor es más puro que Exponiendo Infieles

Lizbeth Rodríguez compartió un mensaje muy emotivo en redes sociales y que se encuentra cumpliendo ocho meses de noviazgo con su pareja el actor de doblaje Tavo Betancourt quien se ha convertido en su alma gemela.

Y es que la conductora de Exponiendo infieles, no perdió el tiempo y por medio de una foto explicó todo lo que siente por su amado quien ha estado con ella en los momentos más difíciles dejándole en claro lo importante que es en su vida.

"Hace 8 meses salvé a este príncipe del dragón y me lo llevé a mi castillo... Siempre voy a estar agradecida con la vida por haberme puesto a esta hermosa persona!!! He aprendido tanto, y he sentido tantas cosas que jamás me imaginé! Eres de las más valiosas experiencias que he tenido en mi vida! A pesar de todo lo bueno y lo malo!", dice al principio del mensaje.

En la foto se puede ver a Lizbeth con un jumper rojo abrazando a Tavo, quien está muy sonriente ante la cámara derrochando ternura ante sus millones de seguidores.

"Siempre estarás en mi corazón!!! Te convertiste en algo totalmente necesario para mi :/ no lo puedo explicar, solo puedo decir que sin ti, mi vida no hubiera sido la misma! Llegaste a complementarme y hacerme fuerte en los momentos en los que más lo necesitaba!! A tu lado me sentí invencible! Solo deseaba que estuviéramos juntos luchando todas las batallas... te amo !!! Y siempre ! Siempre! Tendrás en mi a esa amiga que te defenderá de todos, te escuchará y te aconsejará! A esa novia que te amará y dará amor a pesar de todo... y a esa confidente que jamás te juzgará y siempre te dará su hombro para llorar...", escribió Lizbeth.

Por si fuera poco el joven le correspondió a la polémica presentadora a quien llama 'mi niña hermosa' y con quien asegura tiene las experiencias más locas de su vida.

"Mi niña hermosa... No sabes la sonrisa que me aborda cada vez que me acuerdo de todo lo que hemos vivido juntos, desde mi cumpleaños del año pasado hasta la fecha".

"Hemos vivido aventuras muy locas juntos, y me enseñaste a ver la vida de una manera muy distinta..., dice al principio del texto que escribió Tavo.