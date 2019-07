Lizbeth Rodríguez pide perdón a Luisito Comunica (VIDEO)

México.- El pasado martes [ayer], fue difundido un video que protagoniza la famosa youtuber, Lizbeth Rodríguez, conocida como la chica Badabum, y su compañero Rayito.

Material que sin duda causó revuelo entre el mundo del Internet ya que en el video, Lizbeth Rodríguez expone el celular de Rayito.

Al momento de leer conversaciones en WhatsApp fue ventilada una supuesta infidelidad cometida por Luisito Comunica, el youtuber con más seguidores en redes y novio de Cinthya Velázques, mejor conocida como "La Chule".

Todo comenzó el pasado 4 de mayo cuando se vio a Lizbeth en las historias de Instagram de Rayito, anunciando una colaboración futura de estos dos. En siguientes historias Lizbeth muestra a Rayito feliz por haber ganado $500 por dejar que ella revise su celular.

El 14 de julio el vídeo donde Lizbeth expone a Rayito se publica y se elimina de la plataforma a las pocas horas. En el vídeo de exponiendo infieles Ryan, también conocido como Rayito menciona tener un grupo de amigos en la aplicación de Whatsapp y luego Lizbeth lee sus conversaciones y deja a los usuarios impactados.

Luisito "El Pillo" (Comunica): La que me c... ayer (...), pin... morra, estabas hasta el c... lee Lizbeth sobre lo que Luisito Comunica escribe en el grupo de amigos de Rayito.