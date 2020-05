Lizbeth Rodríguez presume a su nuevo novio en sus redes sociales

La influencer Lizbeth Rodríguez, exconductora de Exponiendo Infieles, al parecer ya está nuevamente enamorada y es a través de su canal de YouTube donde presenta al hombre que ha robado su corazón.

Lizbeth Rodríguez presenta a Esteban Villagómez como al hombre que la ha conquistado y quien es ahora dueño de su corazón. A través de Instagram también comparte imágenes donde aparecen juntos.

Y también puede verse en el mismo video que Lizbeth coloca en YouTube el momento en el que Esteban le pide que se convierta formalmente su novia.

Esteban Villagómez es el representante artístico de Lizbeth y ambos trabajan juntos desde hace tiempo, por eso decidieron comenzar una relación formal.

El nuevo galán de Lizbeth se ha desarrollado profesionalmente en el mundo del espectáculo trabajando con distintas personalidades y también laboró en Badabun, en el puesto de gerente de operaciones.

El noviezgo formal entre Lizbeth y Esteban habría comenzado hace unos dos meses, poco antes de que comenzara la crisis de la pandemia del coronavirus COVID-19.

