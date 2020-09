Lizbeth Rodríguez presume los looks más polémicos

Lizbeth Rodríguez se ha convertido en una de las famosas que no le teme al cambio de imagen, ya que siempre trata de renovarse con diversos looks, con los cuales ha generado todo tipo de reacciones con el paso de los años, es por eso que te mostraremos los looks más llamativos de la youtuber.

Como algunos sabrán Lizbeth Rodríguez empezó en el mundo de YouTube, con una larga cabellera castaña oscura con la cual llamaba mucho la atención, pero conforme su fama iba creciendo decidió renovar su imagen y la primera fue con el cabello en color plata.

Fue a principios del 2019, que la exconductora de Exponiendo Infieles, comenzó a cambiar su imagen y eligió un cabello plateado en toda la parte de abajo, además comenzó a usar maquillaje oscuro, con el cual se miraba muy sexy, ya que le daba a su personalidad un poco de sensualidad.

Uno de los looks más populares de Lizbeht Rodríguez/Instagram

En dicho cambio Lizbeth Rodríguez alcanzó más de un millón de likes y cientos de elogios por parte de sus fans, quienes la felicitaron por dicho tono de cabello el cual sigue estando de moda entre las chicas, por lo que Lizbeth Rodríguez eligió muy bien su nueva imagen.

El gusto por el cabello plata le duró solamente unos meses, ya que de inmediato eligió un rubio con el cual se miraba muy sexy, en los Premios Eres 2019 lo llevó al limite, pues el vestuario que llevaba la también youtuber hizo que todo combinara muy bien, por lo que Lizbeth Rodríguez comenzó a convertirse en una mujer con mucha actitud para los cambios de imagen.

El rubio fue otro de sus cambios drásticos/Instagram

Por si fuera poco sus fans dejaron en claro que el color negro le resaltaba muy bien con su imagen, por lo que Lizbeth Rodríguez hizo caso, ya que en más de una ocasión se le miro con ropa de ese tono, incluso se hizo varias secciones de foto con este look que al parecer fue uno de sus favoritos.

Lizbeth Rodríguez ha sido muy popular por su cabello violeta/Instagram

A mediados del 2019, Lizbeth Rodríguez le dijo bie al rubio, para volver con un toque gótico, pues eligió un color violeta, además la textura de su cabello se miraba mucho más cuidada, por lo que pudo haberse puesto extensiones o sometido algún tratamiento para mantener su cabello más sedoso.

Muy poco le duró el cabello rojo a Lizbeth Rodríguez/Instagram

En julio del 2019 escogió un look que no le gustó del todo, pues fue uno de los que vimos durante un poco tiempo, fue un color rojo muy intenso. con el cual tiene muy pocas fotos y la más conocida fue la usó el 1 de julio de ese mismo año por haber llegado a los 7 millones de suscriptores en YouTube.

El look de rastas de Lizbeth Rodríguez ha dado mucho de que hablar/Instagram

¡Somos 7.6 m en YouTube amigos!!! Y que mejor manera de festejarlo que siendo portada de @revistainfluencer Todo esto es gracias a ustedes amigos! Gracias por tanto amor y apoyo incondicional, escribió Lizbeth Rodríguez al ser la portada principal de la revista.

El look más actual que tiene Lizbeth Rodríguez son una especie de rastas de todos los colores con los que ha desatado todo tipo de comentarios, pues para muchos es uno de los looks más extraños que no le ha favorecido en nada para su apariencia, aunque Lizbeth Rodríguez ya está acostumbrada a las criticas.

