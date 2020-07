Lizbeth Rodríguez quiere poner en jaque matrimonio de Camilo y Eva Luna

Lizbeth Rodríguez está en el escándalo una vez más, esto después de que lanzara un tuit en el que desea revisar el celular del cantante Camilo, quien se casó hace poco con la actriz Eva Luna, por lo que varios fans del joven matrimonio se le fueron con todo a la expresentadora de Exponiendo Infieles, ya que aseguraron que solo quiere problemas para los chicos, quienes nunca han estado ante un escándalo.

Yo solo quisiera revisarle el celular a @CamiloMusica para recuperar mi fé en la humanidad... Qué opinan? Será 100 % fiel?, escribió Lizbeth Rodríguez.

La fama de Lizbeth Rodríguez se debe al programa que tuvo en el pasado con Badabun, donde la chica se encargaba de sacar las infidelidades de la pareja a flote, por lo que se ganó muchos haters en redes sociales, incluso ella aseguró que Juan de Dios Pantoja le fue infiel a su pareja Kimberly Loaiza, con quién tiene una hija lo desató una guerra en redes entre los tres famosos, pero eso fue todo, ya que involucró a otros youtubers populares.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero tal parece que a Lizbeth Rodríguez no le importa enemistarse con nadie, ya que lo demuestra en sus historias de Instagram, donde ella es feliz sacando su trabajo adelante, por lo que dichas críticas no le interesan, es por eso que se atrevió hacer la propuesta sobre el celular del cantante Camilo.

Yo solo quisiera revisarle el celular a @CamiloMusica para recuperar mi fé en la humanidad...



Qué opinan? Será 100 % fiel? — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) July 12, 2020

"Eres una persona que quiere destruirle la vida a los demás", "Aver, no empieces otra polémica, el mundo ya se fue lo suficientemente a la basura como para hacer más escándalo, si es fiel que lo sea, y si no que mal, pero no seas venenosa", le escribieron a Lizbeth Rodríguez.

Cabe mencionar que Camilo y Eva Luna se han convertido en tendencia varias ocasiones, esto por lo mensajes de amor que el cantante comparte a cada momento en sus redes sociales los cuales son dedicados a la chica, quien también está muy enamorada del artista, además Camilo tiene una gran relación con la familia de Eva Luna compuesta por el cantante Ricardo Montaner.

Por si fuera poco muchos dudan que Lizbeth Rodríguez se encuentre al cantante Camilo, pero no dudaron en dar su punto de vida sobre lo que quiere la conductora.

Te puede interesar

Evaluna Montaner revela extraño hábito y causa gran sorpresa entre sus seguidores

Critican a Evaluna Montanter y Camilo Echeverry por polémico video en Instagram