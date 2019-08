Lizbeth Rodríguez responde a quienes la llaman cara de caballo

Lizbeth Rodríguez subió en el canal de Badabun un video donde se enfrentó a sus atacantes quienes le han dicho de todo por su aspecto físico y es que desde que la joven participó en Exponiendo infieles se ganó varios enemigos.

En el video se puede ver a Lizbeth sentada en una silla y explicando el motivo por el cual decidió hacer esta especie de reto que dejó a todos con la boca abierta pues fueron muchas groserías que le han dicho a la presentadora.

"El día de hoy antes que cualquier cosa les quiero confesar que estoy un poco dañada de aquí abajito, me estaba lavando los dientes y me pegue entonces sí me duele mucho y dije que puedo hacer donde implique no hablar tanto entonces se me ocurrió hablarle por teléfono a todas esas personas hermosísimas que todo el tiempo están comentando mis fotos, esto es llamando mis haters...", dijo Lizbeth.

La presentadora dijo que varios de sus fans le pedían a gritos que se animara hacer un video al igual que otros youtubers que usaron la misma dinámica, por lo que la joven decidió hacerlo y se llevó una gran sorpresa.

Aunque muchos pensarán que Lizbeth perdió la calma por las ofensas decidió mostrarse serena ante la cámara y enfrentó a sus haters de la mejor manera, aunque unos le causaron muchas sorpresas pues sus excusas fueron algo raras debido a que no le dejaron muy en claro a la también influecer porque la ofendieron.

Hasta el momento el video lleva más de dos millones de reproducciones y más de catorce mil comentarios de todo tipo donde en su mayoría apoyan a Lizbeth Rodríguez, quien es muy popular en redes sociales.

"Liz ahora porfis has un llamando a mis seguidores", "No les hagas caso, son personas envidiosas, porque tú eres hermosa", le escribieron a Lizbeth varios usuarios por el polémico video.

Cabe mencionar que Lizbeth decidió terminar con su novio hace unos días, lo que causó gran asombro en el mundo de las redes sociales pues se les miraba muy enamorados.

