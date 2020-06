Lizbeth Rodríguez revela que desea ya ser madre nuevamente

Lizbeth Rodríguez, quien se hizo famosa tras su participación en Exponiendo infieles, espacio de Badabun, confiesa que aunque se hizo público que podría estar embarazada no es así, sin embargo, muere por las ganas de ser madre nuevamente.

Lizbeth Rodríguez, originaria de Tijuana, México, estuvo ausente de las redes sociales y ello generó muchos comentarios, entre ellos que estaba cuidando los primeros meses de su nuevo embarazo, pero no era así.

Una publicación compartida de Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) el 22 May, 2020 a las 1:34 PDT

En el video que Lizbeth coloca en Instagram cuenta que si fuera cierto que está embarazada, no dudaría ni un segundo en compartirlo con sus millones de fans.

Lizbeth, quien también es modelo y youtuber, señala en el video citado que se le presentó un "retraso" durante varios días y llegó a pensar que estaba embarazada, pero no era así.

Lizbeth, quien también es actriz, acudió con su ginecólogo y tras pruebas y chequeos médicos el diagnóstico en embarazo resultó negativo, comenta también.

No estoy embarazada, pero descubrí que si me gustaría y que sí me siento lista”, menciona la guapa Lizbeth.