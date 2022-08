Lizbeth Rodríguez se agarra a golpes con ex integrante de Acapulco Shore

Lizbeth Rodríguez de 28 años de edad, al parecer dará mucho de que hablar en el reality show La Venganza De Los Ex VIP, pues una página dedicada a los adelantos de dichos proyectos confirmó que la famosa en varias ocasiones tuvo encontronazos con una ex integrante de Acapulco Shore, se trata de Leslie Gallardo, quien no se dejó de ella.

Leslie Gallardo es la otra famosa quien llegó a pelearse con Lizbeth Rodríguez en La Venganza de Los Ex VIP e incluso ambas mujeres llegaron a los golpes, de acuerdo con la página donde se dijo que ambas mujeres llegaron con todo en esta nueva temporada donde hubo de todo entre ellas las fuertes personalidades de ambas mujeres.

"Su poliamor con Isaac y los constantes roces que tuvo con Lizbeth Rodríguez darán mucho de que hablar. De hecho, dos de las discusiones que tuvieron terminaron en putazos. Veremos una Leslie mucha más desmadroza y que no se deja de nadie", dice la página dedicada a dar avances sobre los reality shows de MTV.

Para quienes no lo saben, Leslie Gallardo estuvo en una temporada de Acapulco Shore, donde muchos quedaron encantados con su personalidad, pero ya no se le volvió a ver en dicha franquicia donde el público dijo que era un buen elemento para el reality que ha tenido un éxito total y va por su décima temporada.

"La venganza de los ex de volvió mejor realitie que Acapulco provoca verlo más", "Ya quiero que empieze aca shore para que termine y por fin poder ver la venganza de los ex", "Omg, entonces si habrá peleas estoy seguro de que Liz va a cargar con la temporada", "Deberían invitarla de nuevo en scashore ahora que ya no están los ancianos", escriben las redes sociales.

Por su parte, Lizbeth Rodríguez también ha dado de que hablar por diversas razones, la primera se debe a las peleas que ha tenido con otros youtubers y por su fama de Exponiendo Infieles donde alcanzó mucha fama en su momento, por lo que este reality show causara mucho revuelo con su presencia.