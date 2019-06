Lizbeth Rodríguez se baja la blusa para enseñar sus pechos

Lizbeth Rodríguez dejó a sus fans con la boca abierta al aparecer con un tremendo escote con el cual estuvo a punto de mostrar sus pechos y es que la pequeña blusa causó gran controversia pues sus admiradores le dejaron en claro que es de las prendas más ardientes que se ha puesto.

Hasta el momento la foto cuenta con más de un millón de likes y miles de comentarios de todo tipo, entre los cuales destacaban la belleza que se carga la conductora de Badabum quien fue nominada a los Premios MTV MIAW en la categoría Bomba Viral donde se coronó como la ganadora de la noche.

"Ave María purísima la niña más sexy y hermosa del universo", "Porque eres tan bella.No es mas eres la mas bella del universo la mejor.Te amo Liz espero me contestes eres la mejor", "Que hermosa te vez tu siempre bella y hermosa, preciosa", fueron algunos de los comentarios de la famosa.

Recordemos que Liz como le dicen de cariño algunos fans se ha convertido en una de las mujeres más ardientes de Instagram debido al cuerpazo que se carga y no es para menos ya que en el programa de Exponiendo Infieles siempre luce increíble ganando seguidores para su cuenta personal la cual tiene alrededor de ocho millones.

Algo que tiene un poco decepcionados a sus fans es que la mujer ya encontró el amor el youtuber Tavo Betancourt, quien le ha demostrado su amor en más de una ocasión a Lizbeth prueba de ello fue el tierno mensaje que le dedicó el pasado mes de mayo.

"Y así es como un momento a tu lado se vuelve extraordinario. Muchas felicidades mi niña @lizbethrodriguezoficial en este día tan especial disfrútalo como nunca, te lo mereces después de todo lo que has pasado. Recuerdo lo que hemos vivido juntos desde el primer momento en que empezamos a salir, las altas y las bajas pero definitivamente no sabes lo que me haces sentir. Cada día es una aventura junto a ti. Tu sonrisa me fascina... Toda tú me fascinas. Te amo con toda mi alma Liz.", fueron las palabras de Tavo.