Lizbeth Rodríguez se cambia el look y luce más sensual

Lizbeth Rodríguez, conductora del programa en YouTube "Exponiendo infieles", se cambia el look y como resultado logra una imagen mucho más sensual. La joven talentosa decide cambiar su aspecto físico y opta por decirle adiós a su pelo largo.

Lizbeth Rodríguez, quien tanto éxito ha tenido en redes sociales con su programa "Exponiendo infieles", usó durante varios meses el pelo largo y en la recta final del fin de año, decide cortárselo. Se puso en manos de un profesional y logra un atinado nuevo aspecto.

A través de un vídeo que coloca en YouTube, Lizbeth, quien es originaria de Tijuana, Baja California, comparte con sus miles de seguidores cómo fue que se decidió a cortar su larga cabellera y por qué lo hizo.

De igual forma, en el mismo vídeo se aprecia cómo paso a paso el estilista corta el cabello de la guapa modelo y finalmente muestra cómo quedó su nueva apariencia.

Lizbeth Rodríguez sigue causando polémica con "Exponiendo infieles". En una reciente emisión se sorprende porque se da cuenta que inesperadamente estaba sacando a un joven del clóset.

La youtuber se acercó a una pareja de hombres y uno de ellos corrió al mirarla, pero al verse descubierto regresó al lugar donde se encontraba con su pareja.

Como puede verse en el video, Dany fue el primero en ser inspeccionado por Lizbeth y todo estaba bien, hasta que llega el turno de Omar.

Lizbeth descubre que los jóvenes son aparentemente felíces, pero no salen juntos con frecuencia.

En el celular del joven descubrió que Omar conversaba con una mujer y que incluso sostenían una relación, él salía con frecuencia con la joven y ya se la había presentado a sus padres.

Dany le reclama a Omar por qué no le ha presentado a su familia y por qué no le gusta sacarlo a dar la vuelta, ya que siempre lo pone pretextos para no hacerlo.

Omar aceptó que le gustaban las mujeres y señaló de “experimento” la relación con Dany, aunque decía que lo seguía queriendo.