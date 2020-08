Lizbeth Rodríguez se pone a bailar como toda una vedette de manera atrevida

Lizbeth Rodríguez causó todo tipo de reacciones en redes sociales, esto después de aparecer bailando varios temas musicales como toda una vedette dejando en claro que pese a la opinión del público ella es feliz bailando, pues para ella las criticas se le resbalan.

En el primer video se puede ver a la también youtuber de 26 años con un vestido al parecer negro de manga larga, con el cual resaltó sus afiladas curvas, además estaba muy arriba de su rodilla, por lo que quiso verse lo más sexy posible para sus verdaderos fans quienes están al pendiente de ella.

La grabación de Lizbeth Rodríguez originaria de Tijuana alcanzó más de 179 mil reproducciones y fue compartido en todas sus redes sociales, además de algunas fan page, donde la influencer tiene más fans, pues a pesar de los haters que tiene son más los que la han apoyado desde el inicio de su carrera en Badabun.

"Te amo, gracias por tus lindos vídeos", "Mi amor que nena tan hermosa", "@lizbethrodriguezoficial te amo muchooo estas muy hermosa y porfas sígueme", "Coño brutal que bailarás precisamente esa bachata bien", "Oye debería hacer unas clases de bally dance ...aprenderías rápido y se te vería súper", "Bailas muy bien expresas TALENTO y yo no te daría del 1 al 10 yo te daría 100 sigue así Lizbeth", le escribieron a Lizbeth Rodríguez en ese video.

En otro video se puede ver a Lizbeth Rodríguez con un look muy parecido al de Cardi B, ya que aparece con un vestido con varios colgantes en color verde y azul, además con unas trenzas del mismo color, con las cuales desató la locura en Instagram, pues con cada movimiento dejó a más de uno con la boca abierta, por si fuera poco sus gestos causaron emoción, pues dejó en claro que disfrutó el baile al máximo.

Pero los malos comentarios se apoderaron de está publicación pues muchos aseguran que Lizbeth Rodríguez ya no sabe que hacer para llamar la atención, pues desde su salida de Badabun, se ha dicho que no tiene la misma fama que logró hace unos años, por lo que la mujer está haciendo todo lo posible para que esa popularidad regrese.

"Ya no sabes que hacer para llamar la atención", "Que alguien le enseñe a bailar", "Me caes muy bien pero estás un poco loca para tu edad !! Te ves mejor un poco más seria", "Te pasas de ridícula haces de todo para llamar la atención payasa ridícula", "Mejor logra un cambio de mundo", "Sin duda tienes un cuerpo o y lo sabes lucir. Pero tus movimientos de boca no", le escribieron a Lizbeth Rodríguez.