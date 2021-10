Lizbeth Rodríguez se pone cachonda con un mega baile para Tik Tok

Lizbeth Rodríguez de 27 años de edad se puso a bailar de lo más cachonda en Tik Tok y volvió a dejar en claro que cuerpazo solo ella, pues siempre se le ve muy sexy.

Al parecer la felicidad de Lizbeth Rodríguez se debió al reencuentro que tuvo con su gran amiga Celia Lora quien salió de La Casa de Los Famosos hace unas horas.

Con un vestido tinto se puede ver a la bella youtuber mexicana bailando como nunca de una manera muy cachonda y como era de esperarse sus fans se volvieron locos.

"Estamos como mas Linda de lo normal?", "No sé porque tanto hate a esta hermosa mujer, yo sí me la chingo eh!!", "Ya contéstales a estos ingratos no seas. creida", le escriben a la famosa.

Para quienes no lo saben la chica a pesar de ya no formar parte de Badabun ha tenido gran éxito por su propia cuenta, pues ella crea su contenido.

Aunque las cosas no han sido nada fáciles para ella debido a que hay mucho hate en su contra, aunque eso le ha dado más popularidad en sus redes sociales.

Cabe mencionar que los fieles fans de la también influencer le han preguntado si se ha sometido a una cirugía estética para ese cuerpazo o si le da con todo al gym.

