Lizbeth Rodríguez se pone patriota con un vestido verde militar que marca su figura

México.- La influencer Lizbeth Rodríguez, quien saltó a la fama tras conducir la sección "Exponiendo infieles" de su anterior compañía de entretenimiento Badabun, vuelve a apoderarse de las redes sociales, ahora por celebrar con gran orgullo este mes de septiembre con un atuendo muy patriota con el que marca su figura y enloquece de nueva cuenta a sus millones de seguidores.

A través de su cuenta en Instagram Lizbeth compartió una sesión fotográfica de estudio en donde posó con un elegante vestido largo coló verde militar, con que dejó al descubierto sus hombros y lució un escote de fantasía, este lo acompañó con una clásica tela tricolor que utilizan las Adelitas durante la celebración de la patria.

Recordemos que la creadora de contenido tiene un cuerpo de infarto, por el cual constantemente recibe cientos de halagos por algunos usuarios de Internet, quienes la denominan como la más sensual entre los influencers de su tipo, pero no todo es color de rosa, las críticas nunca se hacen esperar y hay quienes la atacan por su actitud, su físico y por haberse hecho algunos arreglos estéticos para lucir mejor.

A pocas horas de su publicación, está por alcanzar los 200 mil me gustas, mientras que la sección ya tiene miles de comentarios en donde resaltan su increíble figura y elogian su belleza. "Es septiembre y mi cuerpo lo sabe", escribe la influencer en la descripción con la que conmemora el mes patrio.

Actualmente la también modelo es una de las mujeres youtubers más seguidas en Instagram, con más de 11.9 millones de seguidores y más de 8.4 millones de suscriptores en YouTube, donde comparte videos de todo tipo y constantemente logra cientos de miles de reproducciones en cada uno de estos.

Desde que se lanzó a la fama ha tenido que lidiar con muchos escándalos y polémicas, además de críticas y malos comentarios, pues la han tachado de todo e insultado de diferentes maneras, sin embargo, son temas que a ella ni le importan y en más de una vez lo ha dejado claro al no hacer caso a lo que hablan de ella.

La famosa conductora y youtuber Lizbeth Rodríguez recibió propuesta de matrimonio por parte de su novio mientras disfrutaban de una alberca. A través de su cuenta personal de Instagram, Lizbeth y su galán Esteban Villagómez, disfrutan de un momento íntimo mientras se divierte entre el agua y se da la propuesta.

Esteban tiene entre sus brazos a Lizbeth, y ambos sonríen, pero de repente él la cuestiona en voz baja si quiere casarse con él, a lo que la famosa modelo muestra su cara de sorpresa y voltea a la cámara que la graba para sonreír. El video está en Instagram y ya ha generado reacciones por parte de los fans de ella.

En mayo pasado, Lizbeth presentó oficialmente a Esteban como su pareja sentimental. Fue por medio de su canal de YouTube que lo hizo y en las imágenes se ve que él le organizó una cena en la Isla de Santa Isabel en Nayarita para pedirle a ella que fuera su novia.

Soy Esteban Villagómez, a lo mejor me conocen a lo mejor no. No soy el CEO de Badabum, nunca fui el CEO de Badabum y nunca seré el CEO de Badabum y estamos preparando algo muy especial para Liz”, dijo en el video.