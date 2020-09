México. Lizbeth Rodríguez se vuelve a poner mexicana con otro outfit. En la noche de El Grito de Indepenencia, la guapa conductora lució en sus redes sociales un atuendo en color verde muy entallado, el cual le quedó de maravilla, y ahora lo vuelve a hacer para seguir festejando que es orgullosamente mexicana.

Lizbeth Rodríguez, famosa por su espacio en YouTube Exponiendo Infieles, publica en su cuenta de Instagram una imagen nueva suya en la que aparece con un atuendo muy mexicano en color negro con bordados en colores verde, amarillo, rosa y rojo. ¡Se le ve espectacular!

Liz tiene acostumbrados a sus millones de seguidores en Instagram a compartirles las mejores tomas suyas y lo hace todos los días. Siempre tiene una diferente para cada día de la semana; además contagia con su optimismo y hasta expresa mensajes motivacionales.

La modelo es una mujer muy simpática y desde que comenzó a figurar en el mundo del espectáculo ganó seguidores en redes sociales, los cuales han aumentado con el paso de los meses. Hoy día es una de las celebridades más importantes en ellas.

La guapa conductora estudió licenciatura en teatro en su natal Tijuana, donde conoció a integrantes de Badabun y la invitaron a formar parte del proyecto; tras aceptar le asignan el espacio "Exponiendo infieles", a mediados de 2018, y de inmediato se convierte en uno de los espacios más exitosos del canal en YouTube.

Lizbeth supera los 12 millones de seguidores en Instagram y siempre se convierte en tendencia en el mundo del espectáculo nacional, además ha protagonizado varios escándalos, uno de ellos fue el acontecido meses atrás, cuando supuestamente ella filtró un video íntimo del también youtuber Juan de Dios Pantoja.

En mayo pasado, Lizbeth presentó oficialmente en su canal de YouTube a Esteban como su pareja sentimental. Él organizó una cena sorpresa en la Isla de Santa Isabel en Nayarita para pedirle a ella que aceptara su novia.

Soy Esteban Villagómez, a lo mejor me conocen a lo mejor no. No soy el CEO de Badabum, nunca fui el CEO de Badabum y nunca seré el CEO de Badabum y estamos preparando algo muy especial para Liz”, dijo en el video.