Lizbeth Rodríguez sin pestañas ni maquillaje asusta a sus fans

Lizbeth Rodríguez causó gran sorpresa en redes sociales al aparecer sin nada de maquillaje en redes sociales y es que la conductora tuvo que madrugar para ir a la escuela, ya que tenia un examen pendiente dejando el glamour por un lado para acudir de inmediato a su obligación.

"Hoy tengo examen!!! Esta es mi cara... Por el amor de Dios, comenta #tupuedes para que yo pase el examen!!! Amigos tiene mucho que no vengo a la escuelita y me siento muy nerviosa, uno pensaría que llega una edad en la que ya no te dan miedo estas cosas, pero nooooo Es peoooor! El miedo al fracaso es mayor!!! Auxilio! Me desmayo!", escribió Lizbeth.

Como todos saben la presentadora de Exponiendo infieles es considerada una de las mujeres más sexys de las redes sociales, pues tiene tremendo cuerpazo, aunque esta vez su publicación no le ayudó mucho pues fue muy criticada por usuarios en Instagram.

"Confiaaa en ti y pasaras ese examen ! Te lo mereces", "Madre mía no es guapa ni con 5 kilos d maquillaje jajaja", "Esas ojeras lo dicen todo éxitos en todo lo que haga", fueron algunos comentarios que recibió.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 160 mil likes dejando en claro que con o sin maquillaje, Lizbeth es una mujer popular en Instagram ya que el éxito que ha tenido su programa donde expone la infidelidad le ha dado gran popularidad.

Por si fuera poco muchos pensarán que Rodríguez es una mujer soltera, pero desafortunadamente mantiene un noviazgo con Octavio Betancourt un youtuber el cual es igual de popular que su amada y con quien forma una feliz relación pues es muy común verlos derrochar amor en sus cuentas personales.

Cabe mencionar que hace unas semanas la famosa compartió una foto de lo más provocadora pues apareció con una blusa muy corta donde estaba a punto de mostrar sus pechos causando gran impacto ya que posee tremenda pechonalidad.