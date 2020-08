Lizbeth Rodríguez y sus amigos son detenidos por la policía en la carretera

México. La youtuber y modelo Lizbeth Rodríguez y sus amigos son detenidos por la policía cuando circulaban por la carretera. A través de un corto video que ella publica en sus redes sociales cuenta sobre el hecho, y pide una recomendación a toda la gente: "Nunca hagan 'pipí' en la carretera...". Al parecer ese fue el motivo por el cual tuvieron el pequeño problema.

El hecho habría sucedido durante la madrugada, aunque no especifica Lizbeth en dónde los detuvo la policía. Cuenta que estaba en una fiesta, rodeada de gente y al irse, a uno de sus compañeros que viajaba con ella en su auto se le ocurrió hacer sus necesidades en la carretera y por eso la policía los detuvo.

Nos acaba de parar la policía, mal rollo. Nota: nunca hagan pipí en la carretera”, menciona Lizbeth en el video que coloca en Instagram, además explica que el oficial cuestionó a su amigo por qué hacía sus necesidades en la calle y le explicó que solamente quería llegar sano a su casa.

La situación no pasó a mayores y el oficial se portó amable, ya que además, al final de cuentas, Lizbeth hasta grabó un saludo dirigido a los hijos del oficial. Ella además comenta que dicho oficial les comentó a ella y a sus amigos que la zona por la que iban era peligrosa y deberían tener más cuidado.

Lizbeth Rodríguez, quien celebró el cumpleaños de Laura Bozzo, su amiga, se hizo famosa tras darse a conocer en el desaparecido canal Badabun con su espacio "Exponiendo infieles", sigue conquistando seguidores en redes sociales y no deja de sorprender con sus videos. Además de ser talentosa, Lizbeth es muy guapa y eso siempre se lo reiteran sus fans.

En días pasados causó verdadero revuelo en Instagram al lucir su nuevo look, el cual se compone en parte de unas hermosas trenzas que la hacen verse sencillamente espectacular. La youtuber no deja de ser la sensación en las redes cada vez que publica algún video o imagen suya y esta vez no es la excepción.

Foto de Instagram

Ahora se le ocurrió ponerse unas grandes trenzas que la hacen resaltar su belleza, y además, para verse más alegre, protagoniza un divertido baile en Instagram para lucirlas.

Cambio de look", escribe Lizbeth en el título de su video, mientras que sus seguidores de inmediato le escriben mensajes como estos: "Qué hermosa", "Pensé que era Shakira", "¡Qué preciosa!" y "Te amo".

Badabun lanzó a Lizbeth a la fama

Lizbeth estudió licenciatura en teatro en su natal Tijuana, donde conoció a integrantes de Badabun y la invitaron a formar parte del proyecto; tras aceptar le asignan el espacio "Exponiendo infieles", a mediados de 2018, y de inmediato se convierte en uno de los espacios más exitosos del canal en YouTube.

A sus 26 años de edad, la joven es famosa, popular y una de las celebridades en internet mexicanas más seguidas en redes sociales. Además se ha desempeñado como modelo y youtuber también con bastante aceptación.

Lizbeth supera los 12 millones de seguidores en Instagram y siempre se convierte en tendencia en el mundo del espectáculo nacional, además ha protagonizado varios escándalos, uno de ellos fue el acontecido meses atrás, cuando supuestamente ella filtró un video íntimo del también youtuber Juan de Dios Pantoja.

