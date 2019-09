Lizbeth Rodríguez ya prepara a su hijo para que exponga infieles

La estrella de Badabun y Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, ya se encuentra preparando a su pequeño hijo, Eros, para que la supla y pueda "exponer infieles", al igual que su mamá.

En un vídeo subido a la cuenta personal del pequeño, la influencer se divirtió mientras Eros hacia la típica pregunta que Liz realiza al conducir su exitoso programa de YouTube.

El pequeño de dos años se ve muy feliz y emocionado por hacer el papel que su madre lleva a cabo y "entrevista" a la misma y a parte del staff de Badabun.

Lizbeth ha explicado que busca mantener a su hijo lejos del ojo público, pues todo con la intención de cuidarlo y mantener su seguridad y bienestar.

El pasado mes de agosto, Lizbeth Rodríguez compartió un curioso vídeo titulado "Les presento al hombre de mi vida", en el cual dio detalles sobre la vida de su hijo y explicó que su unica finalidad al esconderlo era protegerlo.

Soy mamá tengo un hermosísimo hijo de dos años, va a cumplir tres años en diciembre y lo mantuve oculto porque de verdad si ustedes ya son mamás o papás me van a entender perfectamente y si algún día los quieren tener en ese momento me van a entender, cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos...", dijo Lizbeth.