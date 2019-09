Lizbeth Rogríguez sin saber que ponerse termina desnuda en su cuarto

Lizbeth Rodríguez, presentadora de Badabun, terminó totalmente desnuda en la íntimidad de su cuarto al no saber que ropa ponerse, así se lo hizo saber a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram con una atrevida fotografía frente al espejo.

La estrella de Badabun escribió en la descripción de su fotografía el gran dilema por el que pasó antes de terminar sin ropa en su cuaro: "Cuando no sabes que ponerte. A quien le ha pasado que se mide mil cosas y nada le gusta ? #soymujer", escribió.

Muchos de sus fanáticos la halagaron por la sensual fotografía, pero muchos otros no estuvieron muy de acuerdo con la manera en que posó y el contexto de la instántanea, asegurando que no son cosas que una mujer con un hijo pequeño debería publicar en una red social tan popular como lo es Instagram.

Aunque a la influencer no le importan este tipo de comentarios, hubo algunas palabras de su parte para los seguidores que le demostraron su fiel amor.

La molestia de algunos de sus seguidores se debe a que recientemente la conductora de Badabun presentó a su hijo después de haberlo ocultado por años y argumentan que el pequeño podría sufrir repercusiones ahora y en el futuro al ver que su madre posteó ese tipo de fotografías.

El pasado mes de agosto, Lizbeth Rodríguez compartió un curioso vídeo titulado "Les presento al hombre de mi vida", en el cual dio detalles sobre la vida de su hijo y explicó que su unica finalidad al esconderlo era protegerlo.

Soy mamá tengo un hermosísimo hijo de dos años, va a cumplir tres años en diciembre y lo mantuve oculto porque de verdad si ustedes ya son mamás o papás me van a entender perfectamente y si algún día los quieren tener en ese momento me van a entender, cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos...", dijo Lizbeth.