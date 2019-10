Lizzo comparte el crédito de su éxito musical Truth Hurts

Lizzo comparte crédito de escritura en su exitosa canción "Truth Hurts" con el creador detrás de la línea de firma de la canción, pero no con otros dos escritores que afirman que también contribuyeron a la canción.

"Truth Hurts" presenta la línea popular, "Acabo de tomar una prueba de ADN, resulta que soy 100 por ciento esa perra", que se originó en un tweet de 2017 de la cantante Mina Lioness y se convirtió en un meme popular. El miércoles, Lizzo escribió en las redes sociales que Lioness "es la persona con la que comparto mi éxito".

La línea también se usó en la canción "Healthy" de Lizzo, creada en 2017 con los hermanos compositores Justin y Jeremiah Raisen. Los Raisens sienten que merecen escribir crédito en "Truth Hurts" como resultado, aunque Lizzo escribió que "no tenían nada que ver con la línea o cómo elegí cantarla".

"Los hombres que ahora reclaman una pieza de" Truth Hurts "no me ayudaron a escribir ninguna parte de la canción. No había nadie en la habitación cuando escribí "La verdad duele" excepto yo, Ricky Reed, y mis lágrimas. Esa canción es mi vida, y sus palabras son mi verdad ", escribió Lizzo el miércoles.

Los compositores acreditan en "Truth Hurts", que está pasando su séptima semana en No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard son Lizzo, Ricky Reed, Tele y Jesse Saint John.

Después de la afirmación hecha por los Raisens, CeCe Peniston escribió en Instagram que "Juice" de Lizzo plagia su éxito clásico de los 90, "Finalmente", llamándolo "un claro ejemplo de #copyrightinfringement".

"Truth Hurts" se lanzó originalmente en septiembre de 2017, pero recibió un impulso este año después de que apareció en la película de Netflix "Someone Great", lanzada el 19 de abril, el mismo día que Lizzo lanzó su álbum, "Cuz I Love You". la canción no apareció originalmente en la canción "Cuz I Love You" de 11 pistas, pero su sello discográfico la agregó a la versión de lujo del álbum, lanzada el 3 de mayo.

"Truth Hurts" se presentó para los Grammys 2020 en categorías como canción y disco del año, donde los compositores y productores también obtienen nominaciones; la Academia de grabación anunciará sus nominados el noviembre. 20)

Lizzo actualmente vende camisetas en su sitio web que dicen "100% esa perra".