Llaman a Kim Kardashian 'Judas' en las redes sociales por celebrar elecciones de EE. UU.

Estados Unidos.- Para muchos que Kim Kardashian West celebrara el triunfo de los candidatos demócratas a la gubernatura de los Estados Unidos ha sido imperdonable, tanto que en las redes sociales la han llamado "la nueva Judas", debido a que no le importó el sentir de su esposo, Kanye West, quien vio su sueño derrumbarse ante sus ojos.

A través de su cuenta oficial, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians sorprendió al compartir una fotografía de Joe Biden y Kamala Harris al frente de la bandera de Estados Unidos tras su victoria en las elecciones presidenciales de este 2020 y añadió algunos corazones en color azul.

Por este motivo las redes sociales no pararon de atacar a la socialité, pues esto desató fuertes acciones entre quienes la siguen y sacaron a relucir que era probable que nunca le interesó el triunfo de su esposo, quien se postuló a la presidencia y durante la última etapa preelectoral hizo hasta lo imposible por sumar algunos cuantos votos.

Kim Kardashian muestra su apoyo al partido demócrata. Foto: Twitter

Mientras su esposo intentaba llegar hasta la presidencia, Kim era criticada y llamada en las redes sociales "Judas", "traicionera" y "mala esposa" por parte de los usuarios de Internet, quienes no tomaron con nada de gracia que la socialité dejara de lado el apoyo a su que le brindaba a Kanye para pronunciarse a favor de Biden.

Recientemente se dio a conocer que Kanye West, su esposo y padre de sus cuatro hijos, invirtió doce millones de dólares en su campaña presidencial y sólo logró obtener cerca de 60 mil votos, de acuerdo con un conteo oficial publicado en Internet por sitios de confianza.

Kim Kardashian nos mostró un mensaje de apoyo para su esposo. Foto: Instagram

En Tennessee fue donde recibió más apoyo, con un total de diez mil votos. Recordemos que el cantante protagonizó su propio show en las redes sociales cuando acudió a votar en Wyoming, donde es propietario de un rancho y escribió su nombre en la boleta de votación, que más tarde compartió a través de Twitter.

"Dios es tan bueno", escribió el rapero a través de Twitter. "Hoy voto por primera vez en mi vida para el presidente de Estados Unidos y es a alguien en quien verdaderamente confío... yo", detalló logrando recibir miles de críticas y comentarios en donde lo tacharon de narcisista y egocentrista.

Poco tiempo después terminó aceptando su derrota. Recordemos que el multimillonario y candidato presidencial independiente, Kanye West, se centró en la religión y la fe durante su primer anuncio de campaña de 2020 presentado el pasado 12 de octubre en los Estados Unidos.

Kanye West fue candidato independiente a la presidencia de los Estados Unidos. Foto: Instagram

De pie frente a una bandera estadounidense en blanco y negro y apartando la mirada de la cámara, la superestrella convertida en político habló de fe, familia y prosperidad estadounidense. "America. ¿Cuál es el destino de Estados Unidos? ¿Qué es lo mejor para nuestra nación? ¿Nuestra gente? ¿Qué es la justicia verdadera y justa?" pregunta West al comienzo del anuncio, que debutó en Twitter el lunes: "Tenemos que pensar en todas estas cosas juntos como pueblo", agregó.

El primer anuncio de West centrado en la fe no fue del todo sorprendente para el mundo, ya que el músico lo ha convertido en un tema habitual de discusión desde que anunció su candidatura a la Casa Blanca en julio.