Llaman a un "plan masivo" para reportar la cuenta de Twitter de Paty Navidad

México. Paty Navidad, actriz y cantante originaria de Sinaloa, se convierte en tendencia en redes sociales nuevamente, ahora porque publica que no es la primera vez que engañan a la población con una pandemia, pues en 2009 también lo hicieron con la gripe A - H1-N1, y tras ello, llaman a un “plan masivo” para reportar su cuenta deTwitter.

Los comentarios de Paty Navidad se hacen virales nuevamente y dan mucho de qué hablar. Al parecer no cree del todo en la pandemia del coronavirus COVID-19, y por ello sus comentarios sobre el engaño a la población. Y esta no es la primera vez que Navidad causa polémica con lo que escribe, antes ya lo había conseguido al referirse a una invasión alienígena y sobre la tecnología 5G.

Y ante tal declaración, un médico de nombre Víctor se manifiesta disgustado con Navidad y por eso plantea a usuarios reportar masivamente la cuenta de la famosa actriz, pues considera que representa un riesgo sanitario. Pero ella no se queda callada y decide responderle de la siguiente manera:

Aquí los espero con gusto y con todo mi amor, yo no peleo, pero si me visitan con ataques los tendré que bloquear, es lo que ustedes deberían hacer, no comprendo porque me leen si tanto les molesta. Saludo con cariño”.