Llaman "oportunista" a Sergio Mayer por presumir que ayudó a violinista atacada con ácido

México. María Elena Ríos, la músico que fue atacada en Oaxaca, México, con ácido por un hombre, hace público que Sergio Mayer jamás la ayudó, como él lo asegura, y lo llama "oportunista"; además le hace ver que es saxofonista, no violinista, como él menciona.

Mayer presumió en un programa de espectáculos que ayudó a la “violinista” atacada con ácido y es la misma María Elena quien en entrevista con un diario de circulación nacional da a conocer que jamás recibió ayuda del legislador, como él asegura.

¿Se acuerdan de la violinista? La violinista a la que le echaron el ácido; yo no sé si ustedes sabían, pero también la apoyé y ayudamos a que se hiciera la detención”, dijo Meyer en el programa de televisión De Primera Mano.

Y ante tal declaración, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de Oaxaca a la cual se refería Mayer, expresa su molestia ante tal mentira de Mayer, además añade que si asi fuera, sabría que ella no es violinista, sino saxofonista.

María Elena detalla en la misma entrevista que durante 2020 Mayer se enteró de su caso y asistió a una reunión con el entonces fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, y desde entonces no ha tenido contacto con Mayer.

Además refiere que Mayer no tuvo nada que ver en la detención de Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque que sufrió el 9 de septiembre de 2019, en su casa, en Huajuapan de León.

Vera Carrizal se entregó por si solo el pasado 6 de abril de 2020, es presunto responsable de la tentativa de feminicidio cometida en agravio de María Elena, lo comparte ella también.

María Elena expresa que se siente indignada ante el proceder de Mayer.

Si de verdad me hubiera ayudado, no estaría hablando de esa manera, ni planteándolo en un programa de espectáculos para justificarse.”

Además, la joven también refiere que Sergio Mayer pudo promover la iniciativa que sanciona los ataques con ácido, como parte de la supuesta ayuda que brindó, pero jamás lo ha hecho.

Y a través de su cuenta de Twitter, Mará Elena le manda un claro y preciso mensaje a Mayer:

Si verdad me hubiese ayudado no me nombraría como ‘violinista’ porque para su información soy saxofonista. Usted sólo fue a hacer show con el criminal de Rubén Vasconcelos el 17 de febrero de 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019. Oportunista."