Llaman "ridícula" a Érika Zaba por su vestuario en el show virtual de OV7

Varias personas consideraron inapropiado el vestuario que la bella cantante Érika Zaba usó el pasado fin de semana, durante el show live streaming que OV7 llevó a cabo en estos tiempos de pandemia, para brindarle un momento de alegría y buena música a sus fans en estos días tan complicados.

Érika Zaba usó un sensual body negro con unas botas altas para el concierto de OV7: "ya lista, estoy nerviosa y emocionada por estar cerca de ustedes en concierto otra vez, los voy a extrañar mucho, nos es lo mismo tener un concierto donde su energía me llena, pero con saberlos al otro lado de las cámaras me basta y me hace muy feliz, los quiero", comentó la cantante en un post en su feed de Instagram.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No creo que sea el atuendo para alguien de 43", "¿por qué tan encuerada?", "tu vestuario nada que ver, parece que vas a cachondear", "no sabía que era un desfile de lencería", "lo siento me encanta OV7, pero nada que ver ese look, ni siquiera las demás andan así, que no es un acústico el concierto", son algunos de los muchos comentarios negativos que recibió Érika Zaba. Asimiso hubo personas que salieron en su defensa.

No está nada bien que las mujeres seamos las primeras en atacar, la mujer se ve espectacular y precisamente si hay un lugar para experimentar con looks es en un show. Dejemos de tirar hate, se ve preciosa, tiene un corazón enorme e hizo un show perfecto. Su voz y su presencia escénica fueron impecables, veamos eso.

Érika Zaba desbordó sensualidad con su atuendo para el concierto live streaming de OV7. Foto: Instagram @erikazaba

Tras el revuelo que causó el vestuario que usó en el show de OV7, Érika Zaba compartió un video donde expresó lo que sintió al leer tantos comentarios. "La regué, me equivoqué, no les gustó, pero también hay muchos comentarios de mujeres que vienen desde la envidia, mi error fue no haber revisado antes que era un acústico y no un concierto en vivo".

Érika Zaba continuó diciendo: "minutos antes de salir al concierto me llevaron el vestuario, el cual no había visto, cosa que no acostumbro porque soy muy cuidadosa y siempre lo reviso, esta vez no y cuando me lo puse me sentía súper destapada, pero los maquilladores me dijeron que me veía bien, así que yo salí segura y como mujer empoderada".

Vengo de siete meses de encierro, después de 10 meses haber parido y después de haber estado embarazada hay muchas mujeres, aunque no lo digan, que queremos recuperar nuestro cuerpo, seguir siendo esas mujeres atractivas y eso no tiene nada de malo y he trabajado mucho para eso porque quería sentirme como antes.

Érika Zaba no estuvo de acuerdo con los comentarios que señalan, que no estaba en edad de usar ese tipo de vestuario: "no estoy de acuerdo, la gente que me conoce sabe que trabajo mucho en mí, cuido mi cuerpo por dentro y fuera, lo que no es nada fácil y lo que quiero transmitir siempre es que soy una mujer viva, alegre, conectada con su sensualidad, sentirme bien conmigo misma y que la edad no marca cómo tienes que vestirte y arriba de un escenario menos. Muchas mamás sé que asumen el rol de taparse más, yo no y mucho menos arriba del escenario, me visto como me siento a gusto, es un concierto, no es que vaya a ir así vestida al súper o a recoger a mi hijo al kinder".

También te puede interesar:

Critican a Érika Zaba de OV7 por dejar que su bebé conviva con sus mascotas

Ari Borovoy cuenta su verdad sobre los conflictos en OV7

Érika Zaba de OV7 y las mejores fotografías junto a su hijo