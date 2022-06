Llamaron "loca" a Esther Anaya por soñar; hoy tiene su Residencia en Las Vegas y dueto con Snoop Dogg

Todo ha valido la pena para la cantante, compositora, DJ, violinista y productora colombiana Esther Anaya. Unos años atrás, algunas personas le decían: "Esther, estás loca". Esto, por pensar fuera de la común. No quería solamente cantar, quería tocar el violín, hacer alucinantes mezclas como DJ, producir y más.

"La música me ha enseñado a ser una persona persistente, una persona con paciencia", expresó Esther Anaya, en una muy agradable charla con Debate vía Zoom, desde su hogar en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Asimismo, le ha enseñado a pensar fuera de lo ordinario y ser más arriesgada, "porque en la música a uno le toca hacer todo eso para poder llegar a crear un sonido único".

Recuerda que ciertas personas le decían "loca" por querer hacer tantas cosas a la vez. "Tienes que enfocarte en uno solo, si vas a cantar o vas a tocar el violín o vas a ser DJ, porque todo junto no lo puedes hacer y yo: 'mírame ahora'".

Hoy, aquella joven artista que llaman "loca" por soñar en grande, se ha convertido en la primera DJ colombiana y latina, en tener una Residencia en Las Vegas, así como la primera cantante colombiana en colaborar con el rapero estadounidense Calvin Cordozar Broadus, mejor conocido como Snoop Dogg.

Entonces, la loca Esther ahora tiene Residencia en Las Vegas (ríe de alegría), siempre digo que en esta vida, la música siempre le va a dar a uno muchas cosas que aprender, así como me lo dio a mí y al final del día, te va a dar una satisfacción porque uno crece muchísimo.

Esther Anaya es originaria de Montería, Colombia. Foto: cortesía

La música de Esther Anaya se caracteriza por estar mezclada con la esperanza y la felicidad, siempre recalcando los valores y la ética.

"Mis líricas son muy... así esté yo hablando del rompimiento del corazón y me dejaron bien destrozada, siempre le busco el lado positivo y el empoderamiento, la fortaleza, me caracterizo también por no usar palabras que sean irrespetuosas".

Su público también lo conforman niños, ya que tiene una fundación sin fines de lucro llamada "ASAF Angels", a través de la cual ayuda a niños de escasos recursos de Colombia, México y Estados Unidos, con clases e instrumentos gratis para que se conviertan en las próximas estrellas musicales del mundo real y virtual.

"Soy un ejemplo para mis niños, ellos me miran a mí como la persona a seguir, soy muy cuidadosa con eso (con la letra de sus canciones), pero la energía de mi música es muy fuerte, porque hago mezcla entre la música electrónica con otros géneros, con un poco de latino, con el rap".

Esther Anaya y Snoop Dogg le apuesta al futuro de la industria musical, los NFTs

Desde muy pequeña ha sido gran fanática de Snoop Dogg, quien pertenece a la vieja escuela del Hip Hop, por lo cual, cuando comenzó su carrera artística, era una de las personas con las que anhelaba colaborar.

Esther Anaya está muy metida en los llamados NFTs, lo que considera, es el futuro de la industria musical. Al ver como Snoop Dogg está en la transición a lo que es el WEB3, comenzó a planear una colaboración con él.

"Soy dueña de uno de los NFTs, de ahí empezó todo, los dos somos dueños de uno de los NFTs de este monito, que es una sociedad, un proyecto que se llama 'Alboran it community'".

Portada del single de Esther Anaya y Snoop Dogg.

Cuando Esther supo que Snoop Dogg estaba involucrado en esta sociedad, compuso una canción electrónica con unas líricas de él y se la mandó por Instagram, así como a todo su equipo.

"Ellos la escucharon, les encantó y me dijeron: 'Esther, vamos a tener una reunión con tu equipo, nos encantaría trabajar contigo', de ahí surgió todo, la persistencia, yo creo que también es un buen producto, porque la capacitación y todos los años me han dado la experiencia para hacer muy buena en lo que soy, en lo que hago, en la producción, la música".

Saber que él está apoyando a la mujer latina, que está haciendo estas colaboraciones conmigo, tenemos proyectos que saldrán en los próximos meses, me hace sentir muy orgullosa y feliz, de saber que alguien de su magnitud está ayudándonos.

La colaboración de Esther Anaya y Snoop Dogg se llama "BAYC", una canción que habla sobre la comunidad de los NFTs y el WEB3. Hay diferentes NFTs, cada proyecto tiene diferentes nombres, como Bored Ape o World of Women.

"Cada uno de estos proyectos caracteriza a una comunidad de personas que invirtieron en comprar estos NFTs y él (Snoop Dogg), literalmente está hablando de eso, en una parte del coro él dice: 'ella prefiere pasar tiempo con un Bored Ape, con el mono aburrido, que conmigo".

Esther Anaya, originaria de Montería, Colombia, tomó las líricas y el rap de Snoop Dogg y los convirtió en una canción de house music y le puso un Drop, "a él le encantó y es algo muy único también, porque el sonido que yo tengo es muy único".

Esta colaboración, "me ha abierto muchísimas puertas". Hace unas semanas, compartieron el escenario en el partido de apertura del Draft Fest, del equipo de Los Ángeles Chargers, el cual se llevó a cabo en el SoFi Stadium, "uno de los estadios más grandes de todo Estados Unidos, me tocó hacer el show antes de él y después con él".

Tras lanzar "BAYC", ha tenido más oportunidades y reconocimientos, "las personas están (diciendo): 'la primera DJ colombiana de Montería que hace una canción con Snoop Dogg', me siento super contenta, saber que él es una persona tan versátil, tan abierta, innovadora, que es lo que me llama mucho la atención de trabajar con él".

Una de las ideas que tiene para las próximas canciones que harán juntos, es que Snoop Dogg rapee en español, "estoy escribiendo unas partes en español para presentárselas, a ver si se anima".

Esther Anaya, su Residencia en Las Vegas junto a sus artistas favoritos

Con más de 20 años de formación musical y más de 10 años de experiencia profesional, tiene su Residencia en Las Vegas en Ayu Dayclub y Zouk Nightclub en Resorts World, donde ha tenido la gran oportunidad de tocar junto a Tiësto, Zedd, DJ Snake y otras potencias de la música electrónica.

Es un sueño hecho realidad, algo que siempre se lo pedía a Dios, siempre había dicho: 'yo quiero tener Residencia en Las Vegas', mi sueño es tener mi propio show en Las Vegas, para allá vamos.

"Pero siempre le pedía a Dios: 'por favor Diosito, ponme ahí' y mira que en el momento adecuado lo hizo y ahorita, el tener esa Residencia es muy chevere, porque estoy tocando junto a Tiësto, DJ Snake, son artistas con lo que yo crecí, no me la creo, Dios me ha dado la oportunidad super grande, me abrió una puerta muy grande, el poder compartir mi talento con todas las personas que vienen del mundo a Las Vegas, estoy lanzando música todos los meses, me dan la oportunidad de probar mis canciones, ya las personas están conociendo mis canciones, regresan".

La DJ y violinista se está presentando dos veces por mes y el próximo año, renovará su contrato de la Residencia, "creo que me quedo con ellos hasta que Dios decida".

En estos shows en Las Vegas, el público encontrará música con mucha energía, combinaciones con música latina, sus canciones originales, "donde canto, toco el violín y me van a estar viendo mezclando también, es muy dinámico porque van a ver lo que es el aspecto de la música en vivo y varias sorpresas, siempre traigo sorpresas, bailarines, dependiendo que tan grande sea el show".

Esther Anaya nos reitera que todo ha valido la pena. "Mi familia me ayuda muchísimo, mis amistades, mis oraciones, el prepararse y mantenerse en una vida un poco más estable mentalmente para seguir adelante, porque esto es de durabilidad, lo que uno dura, llega, pero si uno le baja la velocidad, se queda estancado".