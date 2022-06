"Llegamos muy a tiempo", operan de emergencia al actor Toño Mauri por una obstrucción intestinal

"La verdad regresé (de la muerte) porque ellos se empeñaron a cuidarme", expresó Toño Mauri en una anterior entrevista para "Sale el sol" de Imagen Televisión. Ante el diagnóstico poco favorable que daban los doctores, "si mi esposa se hubiera resignado a decir 'bueno, pues lo perdimos, qué lástima hicimos todo lo posible', pues yo me hubiera quedado ahí".

La enfermedad provocó un daño irreversible en sus pulmones , lo que dificultaba su respiración y su única esperanza de vida, era un doble trasplante de pulmones . Los médicos que atendieron al actor, fueron muy claros con su esposa e hijos, si no se llevaba a cabo el trasplante, ya nada se podría hacer .

Francisco Inzunza

