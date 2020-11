Llegan Dua Lipa, Jennifer López y Megan Fox a los AMAs luciendo radiantes

Estados Unidos.- Esta noche se vive la edición 2020 de los premios American Music Awards, una noche electrizante en donde varias estrellas harán acto de presencia y competirán por algunos de los premios más importantes de la noche. Quienes ya arribaron al evento y lucieron de lo mejor fueron Dua Lipa, Jennifer López y Megan Fox, las que ya figuran como las mejores vestidas de la alfombra roja.

Hace algunas horas la página oficial de Instagram de la premiación compartió algunas fotografías de lo hermosas que se lucieron estas bellísimas mujeres, así como quienes han estado pasando por la alfombra roja del evento, en donde se destacan otros nombres como el de Taraji P. Henson y Maluma.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dua Lipa para su paso por la alfombra roja lució un corto vestido en color blanco y orillas en rosa claro, con un diseño espectacular como toda una diosa del océano, pues en la parte del pecho tenía unas figuras de almejas y en el cuerpo estrellas marinas, todo hecho con increíbles cristales que dejaron a todos enamorados. Optó por llevar el cabello suelto y ondulado, así como por un maquillaje con sombras plateadas y blancas.

Dua Lipa fue un deleite en la alfombra roja de los AMAs. Foto: Instagram

Fue todo un deleite la hermosa Dua Lipa en la alfombra roja, quien esta noche presentará en vivo el tema 'Levitating' de su más reciente álbum "Future Nostalgia", uno de los favoritos de todo el público. Por este motivo invitó a todos a no perderse esta noche la premiación, ni su acto en el escenario.

Jennifer López fue otra de las famosas que arrasó con la alfombra roja, luciendo un look espectacular que nos hizo recordar las alfombras rojas de las premiaciones de principios de los años 2000 y es que utilizó un atuendo de dos piezas en color plateado y brilloso que dejó poco a la imaginación.

Jennifer López luciendo sensacional en los AMAs. Foto: Instagram

Esta noche, JLO junto a Maluma presentará el tema 'Pa' ti + Lonely', perteneciente a la banda sonora de su nueva película juntos, "Marry Me". El atuendo de López dejó al descubierto su marcado abdomen y parte de su pecho por una abertura pronunciada, ella optó por un wet look o look húmedo que puso a soñar a todos.

Otra de las más hermosas que hizo su paso por la alfombra roja fue Megan Fox, la actriz estadounidense se lució al lado de su novio Machine Gun Kelly en un vestido corto y simétrico en color verde pino que le brindó gran elegancia a su estilo, pero también un toque muy especial y único.

Megan Fox causa furor al dejarse ver junto a su novio en los AMAs. Foto: Instagram

Además de las ya mencionadas, pudimos presenciar el paso de Taraji P. Henson por la alfombra roja de los American Music Awards, la estrella lució espectacular en un vestido corto y holgado en color gris y algunos increíbles detalles, optó por un tocado que cubrió su cabeza y unas poses imponentes para la cámara. Esta noche será ella quien divierta a todos con su presencia, ya que es la presentadora de la premiación.

Taraji P. Henson lució maravillosa en los AMAs. Foto: Instagram

Maluma fue otro de los apuestos caballeros que desfilaron por la alfombra roja del evento y lució espectacular y seductor en un raje holgado en color azul marino que acompañó con una camisa en color blanco y un estilo sencillo de cabello, pues bajó un poco su tono brillante para lucir más de acuerdo a la ocasión.