"Llegó el momento de hacerlo", así confesaba Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, su alopecia

A fines del año pasado, la actriz, productora, cantante, compositora y empresaria estadounidense Jada Pinkett Smith, de 50 años de edad, publicó en su cuenta de Instagram un video donde se mostraba antes sus miles de seguidores, con la cabeza rapada. La esposa de Will Smith, ganador del Premio Óscar como "Mejor actor", se tomaba con humor la alopecia que padece, (caída del pelo en el cuero cabelludo o en cualquier otra parte del cuerpo).

Su enfermedad fue utilizada por el comediante Chris Rock, para hacerle una broma durante la ceremonia de los Óscar, llevada a cabo por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Dicho comentario no fue del agrado de Jada Pinkett. Su esposo Will Smith no se quedó de brazos cruzados, subió al escenario y lo abofeteó delante de todos los presentes y en plena transmisión en vivo.

En aquel video compartido, que tiene más de dos millones de reproducciones, Jada Pinkett Smith mostró cómo ha aprendido a lidiar con su padecimiento. "Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo, para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así, esta alopecia y yo vamos a ser amigos...¡Punto!".

En el video, la mamá de la actriz Willow Smith, expresó que "solo me queda reír" y que ha estado luchando contra la alopecia "y, de repente, un día, miren esta línea de aquí, miren eso (señalando una línea en su cuero cabelludo)". Con un toque del humor que la caracteriza, comentó que prefería contar esta situación, para evitar especulaciones sobre su pérdida de cabello.

Esta no era la primera vez que Jada hablaba sobre su enfermedad capilar. En el 2018, en su show "Red Table Talk", confesó que esto era algo de lo que no había querido hablar, porque no era fácil de enfrentar, sin embargo, "creo que llegó el momento de hacerlo".

Me encuentro peleando con problemas de pérdida de pelo, un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: 'Dios mío, me estoy quedando calva'.

Para la madre de los hijos del actor estadounidense Will Smith, fue un momento de su vida en el que, literalmente, estuvo temblando del miedo, "por eso es que oculto mi cabello". En aquella ocasión, también mencionó que había encontrado un tratamiento que detuvo parte de la pérdida de cabello.

Este fin de semana, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entregó los Premios Óscar, los galardones más importantes de la industria del cine. La 94.ª ceremonia tuvo lugar en el legendario Dolby Theatre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En una parte del evento, el comediante Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, al verla con la cabeza rapada. "Jada, te amo. 'GI Jane 2', no puedo esperar a verlo". Sus palabras no fueron del agrado de la esposa de Will Smith.

Chris hizo esta broma haciendo mención de la película de 1997 "GI Jane", protagonizada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para interpretar a una candidata ficticia a los Navy Seal.

Will Smith subió al escenario y le dio un golpe a Chris Rock en el rostro, con la palma abierta. Después, regresó a su asiento y le grito al comediante que dejara en paz a su esposa. Chris respondió que solo estaba haciendo una broma de "GI Jane".

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tú (improperio) boca", le gritó. La multitud dentro del Dolby Theatre quedó en silencio, percatándose que esto no era una actuación. Mediante redes sociales, personas se han pronunciado a favor y otros en contra del protagonista de la serie "El príncipe del rap".