México.- Apenas corren los primeros días de septiembre y el nombre de Green Day se apodera de las redes sociales, y es que recordemos que esta banda estadounidense es responsable de uno de los más grandes éxitos de la música llamado "Wake me up when Septemer ends´(Despiértame cuando septiembre acabe). Sin duda un tema con el que los usuarios nunca se habían identificado tanto como en este 2020, ya que actualmente el mundo está pasando por un gran desafío; la pandemia de Covid-19.

Y es que por alguna razón desde que comenzó el mes los internautas se han encargado de señalarlo como uno de los más difíciles del año, además que es considerado el periodo donde más temblores se registran regularmente. Definitivamente es uno de los años mas complicados a los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Era verano de 2005 y corrían las primeras lágrimas por este tema, la nostalgia se apoderaba de cada persona que la escuchaba, y por si fuera poco, este año ha surgido de nuevo para desatar la melancolía de los usuarios.

Llegó septiembre y el COVID continúa, Green Day es recordado por usuarios/ Captura

Un dato importante de esta canción, y que seguramente te hará sentirte peor, es que Billie Joe Armstrong, la voz de la agrupación, escribió la letra inspirado en su padre, quien desafortunadamente murió de cáncer cuando apenar él era un niño.

Aquí vuelve la lluvia, cayendo desde las estrellas, empapado de nuevo en mi dolor, convirtiéndome en quienes somos. Mientras mi recuerdo reposa, pero nunca olvida lo que he perdido. Despiértame cuando acabe septiembre" dice la canción.

Una opción positiva

Mientras algunos usuarios se sumergen en el mar de la tristeza con este extraordinario tema, otros prefieren inyectarle algo positivo a su vida con un clásico de 1978, es decir, "September" del grupo estadounidense Earth, Wind & Fire. Una canción que por más que te resistas no podrás evitar mover por lo menos tu cabeza para seguir el ritmo.

¿Recuerdas la noche del 21 de septiembre?, el amor estaba cambiando las mentes de los pretendientes, mientras perseguía las nubes lejos, nuestros corazones estaban sonando, en la clave que nuestras almas cantaban mientras bailamos en la noche. Recuerda, cómo las estrellas robaron la noche de distancia", dice la canción.

Este divertido tema salió hace más de cuarenta años y hasta la fecha sigue colocándose como una de las favoritas. Esperemos que esta opción al menos levante el ánimo de los usuarios para hacer más llevadero el año mientras la pandemia sigue su curso.