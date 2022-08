"Llegué y pregunto '¿dónde está mi hija?'", así se enteró Talina Fernández de la muerte de Mariana Levy

Hace ya varios años, a los pocos días de haber cumplido 39 años de edad, la actriz y cantante mexicana Mariana Levy, murió tras un infarto fulminante, debido al pánico que sintió en un intento de asalto, en la colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

La hija de la conductora de televisión Talina Fernández, se dirigía junto a su hija María y unas amigas del colegio, así como con su esposo, el actor José María Fernández "El Pirru", a un parque de diversiones para celebrar el Día del niño.

En una entrevista para el programa "Hoy", Talina Fernández, conocida como "La dama del buen decir", narró cómo se enteró de la muerte de su hija Mariana Levy, momentos antes de entrar al aire al programa "Nuestra casa", el cual conducía junto al "Coque" Muñiz, Claudia Lizaldi y otros.

"Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba 'Nuestra casa', entonces me habló 'El Pirru', él sollozaba y yo no le entendía, me decía que los habían asaltado. No entendía si Mariana me mandaba a decir eso, salgo de ahí a medio maquillar y llegó a donde me dijo 'Pirru' que estaban".

Al llegar al lugar, Talina preguntó dónde estaba su hija. "Llegue y preguntó: '¿dónde está mi hija?', y una enfermera me dice que estaba en el suelo".

Mariana Levy yacía en el suelo, ya que José María Fernández trató de revivirla. Aunque la actriz no padecía de una enfermedad del corazón, fue tanta la impresión y el nerviosismo al ver a un sujeto armado acercándose, sobre todo porque venían acompañados de varias niñas, que sufrió un infarto que le quitó la vida inmediatamente.

"Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio, y le dice: 'nos van a asaltar', regresa corriendo y le dice a 'Pirru': 'me voy a desmayar' y cae muerta".

Te recomendamos leer:

Talina Fernández ha manifestado, en varias entrevista, que el dolor por la muerte de un hijo jamás acaba. "La pienso y me la imagino como si fuera ayer, la siento cerca de mí y la recuerdo con sus hijos en su casa, con su vida feliz, ella era feliz".