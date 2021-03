"Llena de paz, serenidad y alegría" se dice Demi Lovato tras drástica pérdida de peso

Un sorprendente cambio de imagen presentó Demi Lovato en redes sociales, al mostrar la drástica pérdida de peso, que asegura que fue accidental.

La cantante Demi Lovato asegura sentirse llena de paz hoy en día, luego que rápidamente redujera varias tallas, mostrando ahora a través de su cuenta de Instagram cómo luce su figura tras un sorprendente cambio de imagen.

En un video en el que enseña cómo le quedan de holgados los pantalones que antes le quedaban a la medida, Demi Lovato explica que su pérdida de peso no fue producto de ninguna dieta en especial o una rutina extrema de ejercicio.

La cantante estadounidense Demi Lovato siempre se ha mostrado abierta en el tema de la imagen corporal, pues al sufrir ella misma de trastornos alimenticios durante su adolescencia y gran parte de su juventud, fomenta la autoaceptación y el amor y respeto por el cuerpo propio.

Constantemente, la intérprete de ‘Sorry not sorry’ brinda a sus fanáticos y al público en general mensajes de amor propio. En el pasado, ha instruido a su audiencia a aceptar su cuerpo tal como es y no dejarse caer en trastornos al no sentirse menos por ‘defectos’ como las estrías o algunos kilos de más.

Hace poco, Demi Lovato anunció el documental ‘Dancing with the devil’, en el que se abre a ciertos temas personales e íntimos, como lo que fue la sobredosis que sufrió en 2018 que la llevó al borde de la muerte, y los trastornos alimenticios que padeció durante gran parte de su vida.

Ahora, la cantante sigue abriéndose más hacia sus fans, expresando su sentir ante una repentina y sorprendente pérdida de peso, que mencionó que fue totalmente “accidental” y sin recurrir a extremos para bajar tallas.

“Accidentalmente pedí peso. Ya no cuento calorías. Ya no hago ejercicio en extremo. Ya no me restrinjo, y especialmente, ya no vivo mi vida acorde a la cultura de las dietas… Y aún así perdí peso”, escribió dentro del video.

En este, Demi Lovato posa para la cámara mostrando su nuevo look con cabello corto, usando una playera crop top negra, y unos pantalones azules que ahora debe sostener con una mano, pues estos son casi el doble de anchos que la talla que usaría actualmente tras la increíble transformación física.

“Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena, no de comida, sino de divina sabiduría y de una guía cósmica. Paz, serenidad, alegría y amor”.

Demi Lovato contra los filtros de Instagram

En un post previo en la cuenta de Instagram de Demi Lovato, la cantante se aseguró de hacer escuchar su parecer ante los filtros de la red social que modifican drásticamente la apariencia del rostro, usando ella misma uno de estos para hacer notar las diferencias con la vida real.

“Expectativas de belleza irreales con los filtros de Instagram me tienen así”, escribió dentro del video, con frases a su alrededor en las que se leen, “Así no son realmente mis ojos”, “Mi piel no es así se suave”, “Espera, ¿necesito una nariz más pequeña?”, “Pero, ¿podría verme así por siempre?”.

La voz detrás de ‘Cool for the summer’ expresó que la existencia de filtros como el que usó para mostrar su punto, que cambian la apariencia de quien los usa, pueden ser peligrosos para jóvenes al crear una imagen irreal de cómo debe verse una persona de acuerdo a los estándares de belleza.

“Gracias a Dios me estoy dando cuenta de esto, y pido una disculpa por haberlos usado sin haberme dado cuenta antes de lo peligrosos que son”, escribió. “Gracias a Dios que esto no existía cuando tenía 13 años, pero además… ¿cómo se supone que los adolescentes aprendan a aceptarse a sí mismos con esta m*erda”.