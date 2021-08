Lleno de energía y buen humor Kurt Schmidt explora con reggae y pop

Culiacán.- Lleno de energía y cargado de buen humor, el cantante Kurt Schmidt, originario de Culiacán, Sinaloa, está subiendo como la espuma su carrera artística. Su talento lo ha llevado a compartir escenarios con grandes figuras como Reik, Morat y Samo, entre otros más. Hoy lanza su nuevo sencillo titulado Contigo, en donde mezcla ritmos como el pop y reggae, una combinación que había presentado anteriormente en temas como La mujer perfecta. En entrevista para DEBATE, el artista indicó que vuelve a dar un giro inesperado y entrega un regalo a todos sus seguidores para que recuerden que pronto tendrán la oportunidad de juntos compartirlo en el concierto que tendrá el próximo 25 de septiembre en el Parque Teatro Interlomas de la Ciudad de México.

¿Cómo nace el nuevo sencillo Contigo, una propuesta con ritmos y estilos diferentes? Contigo es una canción que nació durante esta pandemia, la escribí a los tres meses que inició todo esto junto con unos amigos de Miami. La canción se compuso desde las ganas de que esto se acabara, que regresáramos a las playas, disfrutar de la vida, de compartir el amor, de lo que habla la canción y así se fue desarrollando. La produjo Tito Urías, que es mi mano derecha y un gran amigo, para poderla compartir. Creemos que ya vamos avanzados con todo esto y con mucha fe que todo esto acabe.

De regreso a los escenarios, lleno de energía y entusiasmo te presentarás en Ciudad de México, ¿cómo te sientes? Me tiene muy emocionado porque tendré un concierto en la Ciudad de México el próximo 25 de septiembre en el Teatro Parque Interlomas, y es una buena señal de que todo esto va avanzando porque hace un año y medio que no he dado conciertos aquí en México y me tiene emocionado de volver al ruedo.

¿Desde tus inicios en tu carrera has sido un artista que siempre está al pendiente de tu público?

Trato de estar siempre cerquitas del público porque siempre la gente me está comentando cosas bien lindas y escucha mis canciones, y creo que lo mejor es estar al pendiente de ellos.

¿Qué es lo que viene próximamente de Kurt?

Leer más: Meghan Markle celebra sus 40 años con campaña para las mujeres en el mercado laboral

Viene ya la salida de mi segundo disco, creo que no se termina el año sin que lo lance, pero ya lo que viene es la salida del nuevo disco.