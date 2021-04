Llorando, arrestada y cubierta de sangres, así captan a Selena Gómez para su nuevo proyecto

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Selena Gómez dejó impactados a sus millones de fanáticos tras aparecer en fotografías entre lágrimas, arrestada y cubierta de sangre, esto para un especial proyecto en el que trabaja al lado de la plataforma de streaming estadounidense Hulu.

En Internet comenzaron a circular fotografías de la cantante siendo detenida por autoridades, mientras no puede contener el llanto y viste una falda a cuadros y un suéter color perla que estaba cubierto de sangre en la parte del pecho, lo que hizo que aumente la emoción del público por verla actuar de nueva cuenta tras años de ausencia en el ámbito.

La cantante forma parte de la serie Only Murders in the Building, una serie de televisión de comedia estadounidense que se lanzará este año 2021 y cuenta con un elenco conformado por Aaron Domínguez, Steve Martin y Martin Short, sólo por mencionar algunos.

Una gran emoción es la que viven los fanáticos de Selena, ya que es su definitivo regreso a la actuación después de años ausente. La serie consiste en diez episodios que se estrenarán este año en Hulu y sigue la historia de tres extraños que comparten una obsesión con el crimen y se vuelven parte de uno.

Selena Gómez dará vida en la serie a Mabel Mora. En agosto de 2020 se dio a conocer que la cantante se unía al elenco, no sólo como actriz, sino también como productora ejecutiva. Y sus grabaciones iniciaron los primeros días de diciembre en la ciudad de Nueva York.

La cantante se ha enfocado en la actuación ahora que ha logrado lanzar con gran éxito el EP Revelación, su primer material discográfico en español, el cual ha sido del gusto del público en general, por lo que sus sencillos; 'De una vez', 'Baila conmigo' y 'Selfish love' acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.