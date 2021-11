"Lloro por las noches al ver sus fotos", papá de Octavio Ocaña no descansará hasta obtener justicia

El empresario mexicano Octavio Pérez, ha dejado muy en claro que luchará para que la muerte de su hijo Octavio Ocaña no quede impune. Hace ya un mes que falleció el joven actor de televisión, recordado por su personaje de "Benito Rivers" en la serie "Vecinos", creada por el comediante Eugenio Derbez.

En una entrevista para la revista TVNotas, expresó lo mucho que extraña a su hijo y que fue su orgullo, "por eso estoy de pie y aquí me tienes para toda la vida, primero te hago justicia y después me muero".

Asegura que a su hijo Octavio Ocaña lo asesinó un policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con respecto a las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes, manifestó que no van nada favorables, sin embargo, siguen los peritajes "y estoy contento de que me digan que mi hijo no se disparó, eso me alivia el corazón y el alma". Esto le dan ganas de seguir en su lucha.

Lo mataron estos cule... policías municipales de Cuautitlán Izcalli, quiero destituir a todos, son ignorantes, gente que no sirve para nada.

El señor Octavio Pérez mencionó que ha sacado todo el coraje en su alma ante la tragedia que ha afectado a su familia, "lloro por las noches al ver sus fotos".

Además, medita y habla con su hijo, haciéndole saber que sigue de pie: "lo que te hicieron fue una injusticia, aparentemente soy duro, pero me tengo que poner así, siento que él se mete a mi cuerpo y mente, y me dice: 'papá, sigue adelante'".

¿Cómo murió "Benito Rivers?

El actor que participó en otros proyectos de televisión como "Hermanos y detectives", "Te doy la vida", "La mexicana y el güero" y varios más, perdió la vida a sus 22 años de edad en octubre pasado, a consecuencia de un balazo en la cabeza.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la tarde del 29 de octubre, Octavio Ocaña circulaba por las calles del municipio Cuautitlán Izcalli, Edomex, en su camioneta Jeep acompañado de dos amigos. Supuestamente conducía en estado de ebriedad.

Según la fiscalía, no habría obedecido un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli, lo cual dio paso a una persecución por varias calles de la zona y terminó a orillas del kilómetro 5 de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En un comunicado la FGJEM aseguró que durante la huida, el actor sacó un arma de fuego de la guantera y al chocar, "accidentalmente disparó a sí mismo, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".